Hokej

V mestu angelov bodo aprila počastili legendarnega Kopitarja

Los Angeles, 21. 01. 2026 08.18 pred 25 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Los Angeles Kingsi bodo 2. aprila v Ligi NHL gostili večer z naslovom Anže Kopitar Legacy Night. Na slovesnosti se bodo pomerili z Nashville Predatorsi in obenem proslavili Kopitarjevo 20-letno kariero v Los Angelesu, so zapisali na uradni spletni strani lige.

Anže Kopitar je celotno igralsko kariero v prvenstvu NHL preživel pri LA Kingsih, kjer je na 1491 tekmah zbral 1299 točk. 38-letniku manjka le še devet točk, da bi postal najboljši strelec kraljev vseh časov in prehitel Marcela Dionna, ki je ta naziv držal zadnjih 45 let. Kopitar naj bi postal osmi igralec v 58-letni zgodovini kluba, ki bo postal vodilni po številu točk vseh časov. Pred začetkom sezone 2025/26 je kapetan kraljev napovedal, da bo to njegova zadnja sezona.

Preberi še Kralji po štirih zaporednih porazih končno zmagali

Kopitarjev večer bo vključeval ekskluzivno nagradno igro v dvorani, paket vstopnic z omejeno izdajo in druge dejavnosti skozi ves večer v čast kapetanu kraljev, več o tem bo znano pozneje. Navijači Kingsov si lahko zagotovijo najboljše sedeže po najboljši ceni za Kopitar Legacy Night proti Nashvillu z nakupom mini paketa za tri tekme.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: Profimedia

Kopitar, ki je ta čas na seznamu poškodovanih, je le še točko oddaljen od tega, da bi postal 39. igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 1300 točk. Ko mu bo to uspelo, se bo pridružil Dionnu kot eden od 16 igralcev, ki so dosegli toliko točk z enim klubom. Kopitar bo četrti še aktivni igralec na tem seznamu, za Sidneyjem Crosbyjem (Pittsburgh), Aleksom Ovečkinom (Washington) in Jevgenijem Malkinom (Pittsburgh).

Domačin z Jesenic že drži klubske rekorde v rednem delu sezone po številu odigranih sezon (20), odigranih tekem (1490), podaj (853), točk v podaljških (33), podaj v podaljških (24), sezon z 20 goli (14) in zmagovitih golov (79), pa tudi rekorde končnice kraljev po številu odigranih tekem (103) in golih v podaljških (3). Kopitarjeva zbirka lovorik vključuje tudi dva prstana Stanleyjevega pokala (2012 in 2014), dve nagradi Selke (2015/16 in 2017/18), tri spominske trofeje Lady Byng (2015/16, 2022/23 in 2024/25) ter nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22). Le Wayne Gretzky (7) je med igranjem za Kings prejel več individualnih nagrad lige NHL kot Kopitar (6).

hokej anže kopitar los angeles kings
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bozohr
22. 01. 2026 08.30
Vsa čast!
Odgovori
0 0
SpamEx
21. 01. 2026 10.37
👑kralj kraljev
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
