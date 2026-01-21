V mestu angelov bodo aprila počastili legendarnega Kopitarja

Anže Kopitar je celotno igralsko kariero v prvenstvu NHL preživel pri LA Kingsih, kjer je na 1491 tekmah zbral 1299 točk. 38-letniku manjka le še devet točk, da bi postal najboljši strelec kraljev vseh časov in prehitel Marcela Dionna , ki je ta naziv držal zadnjih 45 let. Kopitar naj bi postal osmi igralec v 58-letni zgodovini kluba, ki bo postal vodilni po številu točk vseh časov. Pred začetkom sezone 2025/26 je kapetan kraljev napovedal, da bo to njegova zadnja sezona.

Kopitarjev večer bo vključeval ekskluzivno nagradno igro v dvorani, paket vstopnic z omejeno izdajo in druge dejavnosti skozi ves večer v čast kapetanu kraljev, več o tem bo znano pozneje. Navijači Kingsov si lahko zagotovijo najboljše sedeže po najboljši ceni za Kopitar Legacy Night proti Nashvillu z nakupom mini paketa za tri tekme.

Kopitar, ki je ta čas na seznamu poškodovanih, je le še točko oddaljen od tega, da bi postal 39. igralec v zgodovini lige, ki je dosegel 1300 točk. Ko mu bo to uspelo, se bo pridružil Dionnu kot eden od 16 igralcev, ki so dosegli toliko točk z enim klubom. Kopitar bo četrti še aktivni igralec na tem seznamu, za Sidneyjem Crosbyjem (Pittsburgh), Aleksom Ovečkinom (Washington) in Jevgenijem Malkinom (Pittsburgh).

Domačin z Jesenic že drži klubske rekorde v rednem delu sezone po številu odigranih sezon (20), odigranih tekem (1490), podaj (853), točk v podaljških (33), podaj v podaljških (24), sezon z 20 goli (14) in zmagovitih golov (79), pa tudi rekorde končnice kraljev po številu odigranih tekem (103) in golih v podaljških (3). Kopitarjeva zbirka lovorik vključuje tudi dva prstana Stanleyjevega pokala (2012 in 2014), dve nagradi Selke (2015/16 in 2017/18), tri spominske trofeje Lady Byng (2015/16, 2022/23 in 2024/25) ter nagrado Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22). Le Wayne Gretzky (7) je med igranjem za Kings prejel več individualnih nagrad lige NHL kot Kopitar (6).