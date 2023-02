V Nashvillu je počila petarda

Hokejisti Bostona so v ligi NHL dosegli še 41. zmago in potrdili prvo mesto na lestvici. V Nashvillu so se veselili uspeha kar s 5:0. Vnovič je blestel vratar Bostona Jeremy Swayman, ki je v dvorani Bridgestone Arena ubranil vseh 28 strelov na svoj gol. "Gre za ekipni dosežek. To so mi omogočili fantje pred mano. Brez njih tega ne bi zmogel," je po tekmi soigralce pohvalil Swayman. Ta je mrežo ohranil nedotaknjeno drugič v sezoni in sedmič v karieri. Izstopali so Patrice Bergeron z golom in podajo ter Nick Foligno in Hampus Lindholm, ki sta v statistiko dodala po dve podaji. Tekma je bil odločena v prvi polovici, saj so gosti že v 32. minuti vodili s 4:0.

icon-expand Jordan Staal in Anton Hudobin FOTO: AP Sedem točk na lestvici zaostaja Carolina, ki je s 6:2 ugnala Montreal. Po dveh tretjinah je še vse kazalo na tesen obračun, saj je bil izid 2:2. Že v uvodnih petih minutah zadnjega dela pa so Sebastian Aho, Seth Jarvis in Jordan Staal dosegli gole za mirno končnico. Jarvis je dosegel tudi zadnji in drugi gol ter prvič v karieri na tekmi lige NHL zabil trikrat. "To je nekaj, o čemer sem sanjal, odkar sem bil otrok. To, kar mi je uspelo s pomočjo soigralcev, mi pomeni vse," je odličen strelski večer komentiral Jarvis. Florida je s 6:3 ugnala Washington, izid pa bi bil lahko še višji, če se gostujoči vratar Darcy Kuemper ne bi izkazal s 30 obrambami. Dober je bil tudi domači čuvaj mreže Sergej Bobrovski z 28 obrambami. Strelsko statistiko je najbolj obogatil Anton Lundell z golom in podajo. Joonas Korpisalo je za presenetljivo zmago Columbusa nad Winnipegom zbral 37 obramb. Tekmo, ki se je končala s 3:1, je v resnici odločil šele Boone Jenner tri sekunde pred koncem, ko so gosti z menjavo vratarja z igralcem na ledu skušali priti vsaj do točke. Detroit je bil s 5:2 uspešen v Calgaryju in dosegel peto zaporedno zmago. Tyler Bertuzzi je za zmago dosegel gol in dve podaji, trikrat je bil podajalec Dylan Larkin. Seattle je s 6:2 premagal Philadelphio, dva gola in podajo pa je dosegel Yanni Gourde. St. Louis je bil s 4:2 boljši do New Jerseyja. Vegas pa je spet drugouvrščena ekipa zahoda, potem ko je ponoči ugnal San Jose z 2:1. Anže Kopitar z Los Angelesom je bil ponoči prost, čaka pa ga gostovanje pri mestnem tekmecu Anaheimu.



Izidi:

Washington Capitals - Florida Panthers 3:6 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 6:2 Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 3:1 Nashville Predators - Boston Bruins 0:5 Calgary Flames - Detroit Red Wings 2:5 St. Louis Blues - New Jersey Devils 4:2 Seattle Kraken - Philadelphia Flyers 6:2 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 2:1