V nedeljo bo v Hali Tivoli vse v znaku dobrodelnosti

Aleš Kranjc je v različnih klubih v tujini igral dobrih deset sezon, od Dunaja, Gradca in Fehervarja v ICEHL, do švedskih, čeških, ruskih, madžarskih in nemških klubov, ravno v Nemčiji je igral najdlje.

Aleš Kranjc namreč bije svojo najpomembnejšo bitko doslej – z ALS oz. "Lou Gehrigovo boleznijo". Za Kranjca obstaja poskusno zdravljenje v ZDA na kliniki, ki je specializirana za zdravljenje te bolezni, in daje veliko upanja vsem pacientom. Stroški zdravljenja so zelo visoki (približno 800.000 EUR) in jih družina ne zmore pokriti sama.

"V Ljubljanskem klubu je igral v naši nepozabni sezoni 2018/19, ko smo osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Njegova vloga v naši ekipi je bila velika, na takrat našo mlado in v celoti slovensko ekipo je prenesel svoje bogate izkušnje in znanje, še posebej na branilskih položajih," piše na uradni spletni strani ljubljanskih hokejistov Na vseh njegovih hokejskih postojankah ga je, kot poroča uradna spletna stran hokejistov SŽ Olimpije, spremljala žena Andreja, pridružila sta se jima tudi dva otroka, ki sta prve korake na ledu naredila v našem klubu. Ker so se veliko selili, so kot družina zelo povezani. "Ravno zato smo se z veseljem odzvali pobudi Andreje Kranjc, da se pridružimo akciji Tour for Aleš in se pridružimo v akciji za Aleša in njegovo zdravljenje," piše v uradnem sporočilu za javnost.