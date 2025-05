V ponovitvi lanskega finala Čehi boljši od Švicarjev

V Herningu in Stockholmu se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine, na katerem letos nastopa tudi Slovenija. Že ena od dveh uvodnih tekem je v skupini B postregla s ponovitvijo lanskega finala med Češko in Švico, tudi tokrat so bili boljši Čehi s 5:4.

Spektakel med Švico in Češko

Še zdaleč pa niso imeli lahkega dela, tekmeca so strli šele po podaljšku. Švicarji so povedli z 2:0, branilci naslova so v zadnjih sekundah prve tretjine znižali, v drugi tretjini pa prišli do preobrata. A to ni bil zadnji zasuk na tekmi, v zadnjem delu so Švicarji spet vodili, tekmecem pa je podaljšek zagotovil gol Lukaša Sedlaka slabe štiri minute pred koncem. V podaljšku je tekmo odločil Roman Červenka, ki je izkoristil podajo prvega zvezdnika ekipe Davida Pastrnaka.

Roman Červenka FOTO: AP icon-expand

Poleg Sedlaka in Červenke so gole za zmagovalce dosegli še Matej Stransky, Filip Zadina, ki so ga tudi razglasili za najboljšega igralca svoje ekipe, in Filip Pyrochta. Pri poražencih so se med strelce vpisali Christian Marti, Damien Riat, Sandro Schmid in Sven Andrighetto.

Američani razbili gostitelje

V drugi tekmi skupine v Herningu se je domača reprezentanca Danske merila z Američani (0:5). Prva tretjina je bila enakovredna, toda gol so dosegli gosti, strelec je bil Cutter Gauthier. V drugi tretjini pa so Američani tekmece povsem nadigrali, dosegli so dva gola, mrežo sta zatresla Logan Cooley in Matty Beniers, lahko pa bi še kakšnega več.

Hokejisti ZDA FOTO: AP icon-expand

So pa dosegli dva še v zadnji tretjini, najprej Mason Lohrei, nato pa še svojega drugega Beniers. Podatek, da je danski vratar Frederic Dichow zbral kar 43 obramb, pove dovolj, kakšna je bila premoč Američanov.

Avstrijci namučili Fince

V skupini A, v kateri je tudi Slovenija, sta prvo tekmo odigrali Finska in Avstrija. Olimpijski prvaki so jo dobili s težavami, izid je bil 2:1.

Hokejisti Finske FOTO: AP icon-expand

Slovenski severni sosedi so se po tekmi pritoževali nad sojenjem, menili so namreč, da sodniki ne bi smeli priznati drugega zadetka tekmecev. Pred tem naj bi ti storili prekršek in bi morali priznati njihov gol za 2:2, ki so ga možje v črnem po ogledu posnetka razveljavili zaradi domnevnega oviranja vratarja. Gola za Fince sta dala Patrik Puistola ter Juuso Parssinen, za Avstrijo je bil natančen Berndt Wolf.

Švedi zanesljivo

Švedi so v Stockholmu prvenstvo odprli z zanesljivo zmago 5:0 proti Slovaški. Tekme sicer niso dobro začeli, Slovaki so bili na začetku boljši, toda nato jih je prejeti gol, ki ga je dosegel Mikael Backlund, povsem presekal.

Hokejisti Švedske FOTO: AP icon-expand