V prihodnjih letih bo lepo biti navijač Olimpije

Gospod LeFebvre, težave s pridobivanjem denarnih sredstev so že desetletja stalnica slovenskega klubskega hokeja. Tudi zaradi tega ljudje na vas gledajo kot na neke vrste rešitelja Olimpije?

Mislim, da nisem rešitelj. Olimpija ima dobro moštvo in zelo sem vesel, da lahko priskočim na pomoč. Temelji ekipe so dobri in z dodatnim denarnim vložkom bomo lahko privabili kakovostne slovenske igralce in tudi tuje hokejiste. To bo zagotovo pomagalo, da bomo na ledu bolj konkurenčni. Pri tem bomo pomagali, kolikor se bo dalo, a mislim, da so temelji močni. Strast do hokeja je v tem mestu očitna in upam, da se nam bodo vsi pridružili pri tem lepem projektu.

S Slovenijo ste povezani zaradi vase žene?

Ja, zato je zame nekaj posebnega, da sem lahko danes tu. Dedek moje žene je bil Slovenec in tudi njen oče je bil rojen in vzgojen v Sloveniji. Še posebej zanimivo je tudi dejstvo, da je ženin dedek delal na Železnicah, zato ima to partnerstvo s Slovenskim železnicam še poseben pomen. Tako moja žena kot moji otroci imajo slovensko državljanstvo in od tu prihaja ta povezava. Jaz sem francoski Kanadčan, oni pa imajo slovenske korenine in to je velik razlog, zakaj smo danes tu.

Kdaj je prišlo do prvega stika, kdo vas je predstavil s tukajšnjim vodstvom kluba?

Ja, to je bilo hecno. Moj sin, ki je star 15 let, igra hokej v ZDA, v tako imenovani AAA ligi, najvišji ravni mladinskega hokeja. Njegov trener Rob Pallin je v preteklosti vodil tudi Innsbruck v ligi ICE. Ko je izvedel, da je moj sin slovenski državljan, mi je predlagal, naj gre v Ljubljani na trening z najboljšimi slovenskimi mladimi hokejisti. Rekel mi je, morda bo lahko nekega dne igral tudi za slovensko reprezentanco, nikoli ne veš. Tako smo prvič prišli sem, ko smo obiskali Ljubljano, je drsal s podmladkom Olimpije. Potem sem spoznal Miho Butaro, Dušana Lepšo, Anžeta Ulčarja in ostale. Ko smo se pogovarjali, so omenili, da potrebujejo dodatna sredstva za razvoj ekipe. Že od začetka smo se odlično razumeli in odločili smo se, da bomo sodelovali.