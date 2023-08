Hokejska sezona v Tivoliju se začenja atraktivno

Hokejska ekipa elitne ameriške Univerze Yale je v Evropi na potovanju, ki je nekakšna kombinacija študijske ekskurzije po Evropi in športnih priprav. V okviru tega so si želeli obiskati tudi Ljubljano in Slovenijo, ki predstavljata zanimivo destinacijo s športnega in izobraževalnega vidika. "V klubu smo se z veseljem odzvali na pobudo hokejskega agenta Bernda Brücklerja, s katerim imamo dober poslovni odnos in ki jim pomaga pri organizaciji turneje po Evropi. Za našo ekipo je to prva pripravljalna tekma v novi sezoni in je zato seveda pomembna. V novo sezono stopamo z osveženo ekipo in želeli smo si tudi pripravljalni del sezone začeti z nečim svežim, novim. Redko imamo priložnost igrati tekme z ekipami izven naše lige, še redkeje z ekipami z drugega kontinenta, zato z navdušenjem pričakujemo tekmo," je pred gostovanjem ameriške univerze v Ljubljani za klubsko spletno stran povedal Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.

Hokejska ekipa Univerze Yale igra v ameriški univerzitetni ligi oz. NCAA D1, kar pomeni, da gre za dobro ekipo. Yale je akademsko prestižno univerzo, ki ima tudi hokejsko ekipo na dobrem nivoju. Novo sezono smo si v klubu želeli začeti z atraktivnim nasprotnikom, saj si želimo, da naši navijači spoznajo osveženo ekipo.

V klubu veliko pozornost namenjamo izobraževanju naših hokejistov vseh selekcij, zato se nam zdi gostovanje prestižne ameriške univerze izredno pomembno tudi z vidika pomena izobraževanja športnikov. Hokejisti in ostali športniki, ki tekmujejo za Univerzo Yale oz. v ameriških univerzitetnih ligah dokazujejo, da se lahko šolajo na najvišji ravni in se obenem tudi ukvarjajo z vrhunskim športom.

Ekipa SŽ Olimpije za sezono 2023/24:

vratarji: Lukaš Horak, Luka Kolin in Lan Kavčič;

branilci: Will Cullen, Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Tian Hebar, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Taneli Ronkainen in Nejc Stojan;

napadalci: Miha Beričič, Maris Bičevskis, Trevor Gooch, Vito Idžan, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Aljaž Predan, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc, Luka Vodlan in Gregor Žeželj.