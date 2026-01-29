V Tivoliju bo dišalo po končnici: derbi s Salzburgom v znamenju olimpijskega vzdušja

Prvi medsebojni obračun v domači dvorani so ljubljanski zmaji ob bučni podpori navijačev dobili po podaljšku, Tudi tokrat pa hokejiste Olimpije čaka izjemno zahteven dvoboj, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik. Tokrat bo rezultatski naboj zelo izrazit, saj Ljubljančani celo lovijo mesta na lestvici, ki v končnici prinašajo prednost domačega ledu. " Salzburg je Salzburg. Upam, da pride čim več navijačev, da nam bodo pomagali do zmage, " pred obračunom s tradicionalnimi rivali sporoča kapetan zeleno-belih Robert Sabolič .

"Tekme proti Salzburgu so vselej zelo zahtevne. Motiv bo gotovo na visokem nivoju z obeh strani. Skušali se bomo držati svojega koncepta. Za nami je serija pozitivnih rezultatov, kar ekipi krepi samozavest," dvoboj z aktualnimi prvaki pričakuje trener Ben Cooper. "Pričakujem odlično tekmo, saj se bosta srečali ekipi, ki sta v dobrem ritmu. Skušali bomo uveljaviti svoje prednosti, verjamem, da nas bodo ponesli tudi navijači," pa je povedal branilec zmajev T.J. Brennan.

Derbi s Salzburgom je zadnje hokejsko srečanje, ki ga bo Hala Tivoli gostila pred olimpijskim premorom. Zato bo pred tekmo za obiskovalce organizirana navijaška cona, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno olimpijsko izkušnjo. Navijači se bodo lahko preizkusili v različnih olimpijskih športih, med drugim v hokeju in curlingu, umetnostnem drsanju, smučarskih skokih ter deskanju na snegu.