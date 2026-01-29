Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

V Tivoliju bo dišalo po končnici: derbi s Salzburgom v znamenju olimpijskega vzdušja

Ljubljana, 29. 01. 2026 22.48 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Olimpija - Salzburg

Hala Tivoli bo gostila derbi Olimpije s štirikratnimi zaporednimi prvaki lige ICE, Salzburgom. Hokejski zmaji so proti ekipi s Solnograškega na treh letošnjih tekmah zabeležili dve zmagi in poraz. Tekma bo potekala v znamenju generalnega sponzorja kluba, medtem ko bo spremljevalni program v navijaški coni obarvan z olimpijskim vzdušjem. Pričakuje se rekordni obisk sezone.

Zmaji so slavili na zadnjih štirih tekmah v ligi ICE.
Zmaji so slavili na zadnjih štirih tekmah v ligi ICE.
FOTO: Luka Kotnik

Prvi medsebojni obračun v domači dvorani so ljubljanski zmaji ob bučni podpori navijačev dobili po podaljšku, Tudi tokrat pa hokejiste Olimpije čaka izjemno zahteven dvoboj, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik. Tokrat bo rezultatski naboj zelo izrazit, saj Ljubljančani celo lovijo mesta na lestvici, ki v končnici prinašajo prednost domačega ledu. "Salzburg je Salzburg. Upam, da pride čim več navijačev, da nam bodo pomagali do zmage," pred obračunom s tradicionalnimi rivali sporoča kapetan zeleno-belih Robert Sabolič

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

"Tekme proti Salzburgu so vselej zelo zahtevne. Motiv bo gotovo na visokem nivoju z obeh strani. Skušali se bomo držati svojega koncepta. Za nami je serija pozitivnih rezultatov, kar ekipi krepi samozavest," dvoboj z aktualnimi prvaki pričakuje trener Ben Cooper. "Pričakujem odlično tekmo, saj se bosta srečali ekipi, ki sta v dobrem ritmu. Skušali bomo uveljaviti svoje prednosti, verjamem, da nas bodo ponesli tudi navijači," pa je povedal branilec zmajev T.J. Brennan

Derbi s Salzburgom je zadnje hokejsko srečanje, ki ga bo Hala Tivoli gostila pred olimpijskim premorom. Zato bo pred tekmo za obiskovalce organizirana navijaška cona, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno olimpijsko izkušnjo. Navijači se bodo lahko preizkusili v različnih olimpijskih športih, med drugim v hokeju in curlingu, umetnostnem drsanju, smučarskih skokih ter deskanju na snegu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej ice olimpija salzburg

Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

Nepričakovan poraz vodilne ekipe lige v kanadski prestolnici

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534