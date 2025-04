V Tivoliju bo tudi čustveno: Pavlin pred zadnjo tekmo kariere

Hokejisti Olimpije Ljubljane in Sija Acronija Jesenic bodo igrali drugo finalno tekmo državnega prvenstva. Dvoboj bo v dvorani Tivoli, prednost zmage po prvi pa imajo Ljubljančani. Če bodo uspešni tudi tokrat, bodo že ubranili naslov iz prejšnje sezone, saj v finalu ekipi igrata na dve zmagi. Hkrati bo to tudfi zadnja tekma za kapetana Ljubljančanov Žiga Pavlina , ki nepreklicno končuje bogato kariero.

Če pa bodo uspešni Jeseničani, bo nato o prvaku odločala tretja tekma v nedeljo, ki bo prav tako v Ljubljani. Na prvi tekmi so branilci naslova iz Ljubljane v torek v Podmežakli zmagali s 4:1 in upraviči status papirnatega favorita.

V velikem finalu sta sicer, kot še piše STA, pričakovano najboljša slovenska kluba. Jeseničani so imeli v zadnjem obdobju boljši tekmovalni ritem, saj so mednarodno sezono končali šele sredi aprila po porazu v finalu alpske lige. Ljubljančani so v ligi ICEHL ostali brez končnice, zadnjo tekmo pred torkovo finalno na Jesenicah pa so igrali 25. februarja.