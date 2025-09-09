V Tivoliju obljubljajo: 'V novi sezoni boste spremljali močnejšo Olimpijo'

Konec tedna se začenja najmočnejše regionalno hokejsko tekmovanje. V ligi ICE bo tudi v novi sezoni nastopal en slovenski klub, pri ljubljanski Olimpiji pa imajo tudi za prihajajočo sezono visoke cilje - neposredno uvrstitev v končnico. Za začetek zmaje čaka dvojni domači spored, v petek prihaja v Tivoli zasedba iz Dunaja, v nedeljo pa Beljačani.

Zadnje podrobnosti pred začetkom sezone so v ljubljanskem klubu predstavili danes na novinarski konferenci. Za novim trenerjem Benom Cooperjem in moštvom, ki je kadrovsko v primerjavi s tistim iz prejšnje sezone precej spremenjeno, je zdaj pet tednov dela na ledu. Novi kapetan bo izkušeni slovenski reprezentant Robert Sabolič, v klubu pa ne odstopajo od ciljev, ki so si jih zastavili že pred prejšnjo sezono. Načrtujejo večleten projekt razvoja in rasti, prvi cilj pa bo tisti, ki se je zmajem v sezoni 2024/25 izmuznil - uvrstitev v končnico. "Skupaj smo šest tednov, na ledu pa pet. Že od začetka so fantje pripravljeni sprejeti nekaj novega, so osredotočeni. Vsi trdo delajo, uživajo, ustvarili so dobro kemijo v ekipi. Uspelo nam je narediti dober razvoj, uigravamo sistem igre, a se zavedamo, da nas čaka še veliko dela. Se pa veselimo, ker zdaj prihajajo prave tekme," je o bližnjem začetku dejal Cooper, nekoč pomočnik trenerja pri najuspešnejši ekipi lige Salzburgu.

"Igralci se učijo, slog igre je zelo agresiven in zato zahteva veliko malenkosti. Ponavljamo vedno iste stvari, radi bi prisilili tekmece v napake z našim pritiskom, dobili plošček in hitro napadli. Radi bi bili hitri, agresivni in vedno v gibanju," je svoj sistem predstavil kanadski trener. Pri proračunu konkretnih številk v klubu ne razkrivajo, so pa pojasnili, da so ga v primerjavi s prejšnjo sezono povečali za slabo tretjino, da imajo deset novih pokroviteljev in da se, čeprav imajo za slovenske razmere bogato finančno ozadje, le počasi približujejo predvsem avstrijskim tekmecem v ligi. Zadovoljni pa so tudi s prodajo vstopnic, sezonskih so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem prodali skoraj četrtino več.

Kot sta poudarila predsednik kluba Miha Butara in direktor Anže Ulčar, veliko vlagajo tudi v marketinški razvoj in si prizadevajo, da bi iz tekem naredili dogodke, ne le športne prireditve. Tudi v novi sezono bodo imeli pred vsako tekmo navijaško območje pred dvorano, vsaka pa bo tudi tematsko obarvana. Dotaknili so se tudi sodelovanja z drugimi ljubljanskimi klubi, predvsem z nogometno in košarkarsko Olimpijo. Zavedajo pa se, da bo v Ljubljani veliko športnih dogodkov na visoki ravni, zaradi zgoščenih urnikov pa bo na žalost navijačev lahko tudi v prihodnje prihajalo do prekrivanja terminov tekem. "Vsako sezono zelo natančno povem, kaj si želimo in kaj je naš cilj. Ta je, logično, neposredna uvrstitev v končnico. To je bil cilj že lani in od tega ne odstopamo. Tega se ne smemo bati, nikoli nimaš garancije, da ti bo uspelo, moraš pa imeti cilje, če želiš napredovati," je dejal Butara o ciljih kluba v novi sezoni.

Kapetan Olimpije bo Sabolič, ki se zaveda, da jih čaka težka sezona, a je glede na uspešne priprave optimist. "Pet tednov smo imeli časa, začeli smo z 'nule', a je vsak že igral različne načine igre. Za nekatere je to nov sistem, za druge ne. Do danes smo kar precej zrasli, je pa težko, nismo še tam, kjer želimo biti. Za prvo tekmo v petek smo pripravljeni, a je še prostor za napredek. Nekatere ekipe potrebujejo nekaj let, da osvojijo sistem igre, mi po petih tedni dobro izgledamo, kar boste videli že v petek in nedeljo. Liga je zelo izenačena, tudi druge ekipe so se okrepile in čaka nas težko delo. A verjamem vase in v soigralce," je dejal Sabolič.