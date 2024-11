V Tivoliju se obeta teden vrhunskega hokeja

OGLAS

Ljubljančani so po odličnem začetku sezone, ko so nanizali štiri zmage, pozneje v izmeničnem ritmu zmagovali in izgubljali. Prejšnjo tekmo so doma dobili po podaljšku proti Dunaju, nazadnje pa so spet zmagali, a šele po kazenskih strelih.

Pri kazenskih strelih pa je nato za zmago zeleno-belih zadel Marcel Mahkovec. "Pričakovano zahtevna tekma, ki smo jo odlično odprli in bili v prvi tretjini zelo dobri, boljši od domačih. V drugi je sledil pritisk gostiteljev, toda bili smo v igri in v izenačeni zadnji tretjini prišli do remija, kasneje pa celo do druge točke. Lepa zmaga na težkem gostovanju," je po novem uspehu v ligi ICE dejal trener Ljubljančanov Antti Upi Karhula.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Sedaj nas čaka serija domačih tekem. Upam na dobro vzdušje in čim več točk. Prepričan sem, da bo ekipa še rasla," je dodal 48-letni Finec na klopi Olimpije. "Lepa zmaga in dober obet pred serijo tekem v Tivoliju. Imel sem čuden občutek, saj sem v Pustertalu preživel lepo obdobje. Je pa toliko bolj sladka zmaga," je po dobljeni tekmi po penalih (3:2) dejal nekdanji član ekipe iz Južne Tirolske Wyatt Ege, ki se veseli štirih zaporednih domačih tekem. "Upam, da bomo uživali skupaj z navijači in zbrali čim več zmag." Ljubljančani so na lestvici peti z 21 točkami, le eno manj od Gradca, ki bo v nedeljo njihov naslednji tekmec.

Obračun Ljubljančanov in Gradčanov so pred dnevi v Tivoliju s 4:2 dobili zmaji. V nedeljo se obeta repriza obračuna. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

S tekmo proti štajerski zasedbi, ki bo v Tivoliju gostovala že drugič v manj kot 14 dneh (prvi dvoboj so zmaji dobili s 4:2), bodo pri Olimpiji začeli serijo štirih domačih tekem, saj bo nato v torek v Ljubljano prišel Fehervar, v petek ekipa iz Feldkircha, naslednjo soboto pa še Innsburck. Tekme bo ponovno spremljal bogat program pred in v dvorani.

Torkova tekma proti Hydro Fehervar bo v znamenju noči čarovnic. Na tekmi, 1. 11., ko se bodo zmaji pomerili s Pioneers iz Vorarlberga, bodo pri klubu v sodelovanju z društvom Onkoman obeležili začetek "movembra". Pripravlja se posebno presenečenje. V nedeljo, 2. 11., na tekmi proti Innsburcku pa bodo vsi imetniki sezonskih vstopnic lahko s seboj pripeljali prijatelja, ki si bo tekmo ogledal brezplačno.