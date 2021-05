V Tivoliju že začeli priprave pred sezono na višji ravni

V ponedeljek so v dvorani Tivoli opravili predvsem medicinske teste, po katerih je novi trener Mitja Šivicdobil vpogled nad zmogljivostmi svojih igralcev.

"Gremo na raven, ki bo zahtevala veliko od nas. Zelo zadovoljen sem, da smo že naredili prve teste, da vidimo, kje smo. Ne bomo imeli največ kakovosti v ligi, lahko pa smo najbolje pripravljeni,"je po prvem treningu dejal Šivic. "Junij bo tiste dni, ko bomo skupaj, peklenski. A treba je stisniti, vsi skupaj imamo super priložnost, da se pokažemo in nekaj naredimo. Zdi se mi, da je okrog nas več dvomljivcev kot optimistov. Biti moramo bolj delovni kot ostale ekipe, pa bomo dvomljivcem zaprli usta," o novem začetku pravi Šivic.

Ekipo bo sestavil iz petih napadov (osem branilcev, petnajst napadalcev, trije vratarji). Išče še tri tujce, ki se bodo znali vklopiti v okolje in bodo del ekipe, obenem pa znali narediti razliko. Pri sestavi ekip z domačimi igralci je zgodba že skoraj končana, pri tujcih si bodo v Tivoliju vzeli nekaj več časa. Že zdaj pa je jasno, da bo v ekipi ostal vratar Paavo Hölsä.

'Kakovosti je dovolj, a pomemben je tudi značaj in moštveni duh'

"Cilje bomo prestavili malo kasneje. Najbolj pomembno je, da fantje vedo, kaj jih čaka. Kakovosti je dovolj, a pomemben je tudi značaj in moštveni duh. To včasih prinese velike stvari in trdo delo vedno premaga nadarjenost. Želim si stalnost, delavnost. Fantje so v moje ekipe radi prihajali, tudi ko nam je šlo slabo. Želim si, da bodo prihajali z veseljem in da bodo postajali še boljši," si pred novo sezono želi Šivic, ki je tudi pojasnil, da je pogovore z novimi delodajalci, v Tivoli je prestopil z Jesenic, začel šele po končanem domačem finalu.

Za pomočnika bo obdržal dosedanjega pomočnika ekipe Matica Kralja. Kot je pojasnil Šivic, bodo junija delali še bolj individualno, sledil pa bo julijski in avgustovski skupni del priprav. Na led pa bo prva ekipa prvič stopila tretji teden julija.

Tudi kapetan moštva Žiga Panceje poudaril, da tako hitro po sezoni že dolgo ni začel priprav na naslednjo: "A vsaka nova stvar je za nekaj dobra. Super je, da smo se dobili, nekaj novih obrazov je in imeli bomo nekaj časa, da se spoznamo."

"Zelo dobro je delal z mladimi na Jesenicah. Tudi v Franciji, ko je začel trenersko pot, je imel vrhunske rezultate. To je plus za našo ekipo, ki je mlada in dobro je imeti trenerja, ki je že delal na ta način. Bo težko, a v glavi imamo motivacijo, da izkoristimo vse pozitivne stvari iz prejšnje za višjo raven, ki bo jeseni,"o prihodu Šivica še pravi Pance in dodaja: "Ta sezona bo povsem drugačna kot zadnja. Ne bomo favoriti, a vsaj meni to še bolj odgovarja. Nisi v središču pozornosti, napadaš od zadaj in narediš vse, da presenetiš."