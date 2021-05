Veliki Staples Center se je poklonil 'kralju' Kopitarju

Hokejska ekipa Los Angeles Kings, za katero onkraj luže igra slovenski zvezdnik lige NHL Anže Kopitar, se je pred nedavno tekmo proti Coloradu poklonila Hrušičanu. Kopitar je pred dnevi v Glendalu dosegel mejnik 1000 točk v ligi NHL, kar je doslej uspelo le 91 igralcem v zgodovini lige, Kralji pa so mu v Staples Centru pripravili krajšo ceremonijo.

Ceremonija v dvorani Staples Center po jubilejni tisoči točki Anžeta Kopitarja v ligi NHL:

Vodstvo LA Kings se je pred tekmo proti Colorado Avalanche (poraz z 2:3 je Kraljem dokončno zaprl vrata v končnico NHL, op. a.) s krajšo slovesnostjo poklonilo izjemnemu dosežku Kopitarja, ki vso kariero v ZDA nosi dres Kraljev. "Mogoče je res trajalo malo dlje, kot sem pričakoval. A konec koncev sem dočakal to tisočo točko. Bilo je res na prazen gol, a je bilo vsaj toliko težje, ker sem moral dobiti 'buli' v naši tretjini. Lepo se je izšlo in vesel sem, da se je," je pred dnevi o doseženem mejniku dejal Anže Kopitar, ki so se mu tokrat zahvalili tako soigralci, klubski delavci kot navijači.

icon-link Zgodovinski mejnik Anžeta Kopitarja. FOTO: Sofascore.com

Po videopredstavitvi v Staples Centru, v kateri so se spomnili tudi njegovih začetkov v dresu Kraljev ter največjih uspehov – z njimi je dvakrat (2011/12, 2013/14) osvojil tudi Stanleyjev pokal –, vključili pa so še čestitko slovenskega predsednika Boruta Pahorja, so mu v spomin slovesno podelili tradicionalno zlato hokejsko palico za 1000 doseženih točk. Domov bo lahko odnesel tudi majico s tekme proti Arizona Coyotes, na kateri je dosegel jubilejno, tisočo točko.

Pred Kopitarjem so ta mejnik v dresu Kraljev dosegli le Marcel Dionne, Luc Robitaille in Dave Taylor.