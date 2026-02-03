Detroit dobil derbi lige v Coloradu

Tekma v Coloradu, ta je dobil 14 od zadnjih 15 medsebojnih tekem, ena pa se je končala z remijem, je postregla z nogometnim izidom 2:0. Gledalci so spremljali zanimiv obračun, v katerem je že po 33 sekundah zabil Marco Kasper. Vse do konca pa domačim napadalcem ni uspelo premagati Johna Gibsona, ki četrtič v sezoni ni prejel gola, tokrat pa zbral 21 obramb.
Ko je v lovu na izenačenje tik pred koncem domačega vratarja Mackenzieja Blackwooda zamenjal šesti igralec na ledeni ploskvi, je to 31 sekund pred koncem kaznoval Lucas Raymond in plošček poslal v prazno mrežo.
Drugouvrščena Minnesota se je Coloradu po zmagi nad Montrealom s 4:3 v podaljšku približala na pet točk. Po vodstvu domačih z 2:0 so ti v končnici tekme lovili točko, ki jim jo je priigral Brock Faber, v podaljšku pa je z drugim golom na tekmi še za drugo točko poskrbel Kiril Kaprizov.
Točko za Minnesoto je na lestvici Dallas, ki je prav tako slavil s 4:3 v podaljšku, tekmec pa je bil Winnipeg. Odločilni gol je dosegel Thomas Harley in zmagoviti niz raztegnil na pet.
Florida Panthers pa nikakor ne najdejo lanske šampionske forme, s katero so si priigrali Stanleyjev pokal, čeprav so tekmo v domači dvorani odprli z vodstvom 2:0. Na koncu so proti Buffalu klonili s 3:5.
Ekipi sta v zadnjo tretjino krenili poravnani, Jason Zucker pa je v 46. minuti goste popeljal do odločilnih 4:3, Josh Doan pa je ob koncu 58. minute postavil končni izid ter potrdil šesto zmago Buffala na zadnjih sedmih tekmah.
Pri igralec tekme je bil gostujoči vratar Alex Lyon z 38 obrambami, njegovi soigralci so na nasprotni gol sprožili le 20 strelov. Morda razmerje strelov 41:20 daje Floridi upanje, da vendarle ujame končnico in ponovi lanski uspeh.
Washington je s 4:1 premagal New York Islanders, legendarni Rus Aleksej Ovečkin pa je s podajo utrdil deseto mesto na večni lestvici strelcev lige NHL s 1670 točkami. Na tekmi sta bila ključna gola Martina Fehervaryja in Anthonyja Beauvillierja v razmaku 31 sekund. V zadnjem delu je zmago ekipe iz prestolnice potrdil Nic Dowd, John Carlson je zabil v prazen gol.
Igralec večera pa je bil Nick Schmaltz. Ta je ob zmagi Utaha nad Vancouvrom s 6:2 dosegel kar tri gole in dve podaji.
Izidi:
Florida Panthers - Buffalo Sabres 3:5
Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 2:3
Washington Capitals - New York Islanders 4:1
Minnesota Wild - Montreal Canadiens 4:3 (podaljšek)
Nashville Predators - St. Louis Blues 6:5
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 6:3
Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:3 (podaljšek)
Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 0:2
Utah Mammoth - Vancouver Canucks 6:2
Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 2:4
