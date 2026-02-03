Naslovnica
Hokej

Detroit dobil derbi lige v Coloradu

Washington, 03. 02. 2026 07.37 pred 12 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Owen Power

Hokejisti Detroita so v ligi NHL z 2:0 zmagali pri vodilni ekipi lige Coloradu in se na zahodu na dve točki približali vodilnima Tampi in Carolini. Še naprej se od končnice oddaljujejo branilci naslova s Floride, ki so doma s 3:5 izgubili proti Buffalu in so na 13. mestu vzhoda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma v Coloradu, ta je dobil 14 od zadnjih 15 medsebojnih tekem, ena pa se je končala z remijem, je postregla z nogometnim izidom 2:0. Gledalci so spremljali zanimiv obračun, v katerem je že po 33 sekundah zabil Marco Kasper. Vse do konca pa domačim napadalcem ni uspelo premagati Johna Gibsona, ki četrtič v sezoni ni prejel gola, tokrat pa zbral 21 obramb.

Ko je v lovu na izenačenje tik pred koncem domačega vratarja Mackenzieja Blackwooda zamenjal šesti igralec na ledeni ploskvi, je to 31 sekund pred koncem kaznoval Lucas Raymond in plošček poslal v prazno mrežo.

Matt Boldy
Matt Boldy
FOTO: AP

Drugouvrščena Minnesota se je Coloradu po zmagi nad Montrealom s 4:3 v podaljšku približala na pet točk. Po vodstvu domačih z 2:0 so ti v končnici tekme lovili točko, ki jim jo je priigral Brock Faber, v podaljšku pa je z drugim golom na tekmi še za drugo točko poskrbel Kiril Kaprizov.

Točko za Minnesoto je na lestvici Dallas, ki je prav tako slavil s 4:3 v podaljšku, tekmec pa je bil Winnipeg. Odločilni gol je dosegel Thomas Harley in zmagoviti niz raztegnil na pet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Florida Panthers pa nikakor ne najdejo lanske šampionske forme, s katero so si priigrali Stanleyjev pokal, čeprav so tekmo v domači dvorani odprli z vodstvom 2:0. Na koncu so proti Buffalu klonili s 3:5.

Ekipi sta v zadnjo tretjino krenili poravnani, Jason Zucker pa je v 46. minuti goste popeljal do odločilnih 4:3, Josh Doan pa je ob koncu 58. minute postavil končni izid ter potrdil šesto zmago Buffala na zadnjih sedmih tekmah.

Pri igralec tekme je bil gostujoči vratar Alex Lyon z 38 obrambami, njegovi soigralci so na nasprotni gol sprožili le 20 strelov. Morda razmerje strelov 41:20 daje Floridi upanje, da vendarle ujame končnico in ponovi lanski uspeh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Washington je s 4:1 premagal New York Islanders, legendarni Rus Aleksej Ovečkin pa je s podajo utrdil deseto mesto na večni lestvici strelcev lige NHL s 1670 točkami. Na tekmi sta bila ključna gola Martina Fehervaryja in Anthonyja Beauvillierja v razmaku 31 sekund. V zadnjem delu je zmago ekipe iz prestolnice potrdil Nic Dowd, John Carlson je zabil v prazen gol.

Igralec večera pa je bil Nick Schmaltz. Ta je ob zmagi Utaha nad Vancouvrom s 6:2 dosegel kar tri gole in dve podaji.

Izidi:
Florida Panthers - Buffalo Sabres 3:5

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 2:3

Washington Capitals - New York Islanders 4:1

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 4:3 (podaljšek)

Nashville Predators - St. Louis Blues 6:5

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 6:3

Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 0:2

Utah Mammoth - Vancouver Canucks 6:2

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 2:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

