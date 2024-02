Visok poraz železarjev v Italiji

Jeseničani so po skromnem začetku drugega dela tekmovanja - aktualni prvaki so s sedmim mestom po rednem delu zgrešili neposredno uvrstitev v izločilne boje - vendarle našli pravi ritem. Pred reprezentančno prekinitvijo so doma premagali Merano s 6:1 in premor pričakali na prvem mestu lestvice. A tega niza niso prenesli v današnji dvoboj. Gostovali so pri Val Gardeni, ki je pred dvobojem zaostajala dve točki (13-11), med njima je bil Merano. Železarji so v prvi tretjini sicer še znižali zaostanek na 1:2, zadel je Maks Selan. A v zadnji tretjini so železarji na začetku na hitro prejeli dva zadetka, oba je dosegel Simon Pitschieler. Gostje so si tudi prislužili več kazni, kar so domači v 55. minuti izkoristili za končnih 5:1. Po porazu so Jeseničani zdrsnili na drugo mesto lestvice, prehitel jih je prav današnji tekmec.

V dodatne kvalifikacije vodita prvi mesti. Tudi drugi slovenski predstavnik v tem regionalnem tekmovanju RST Pellet Celje nastopa v tej kvalifikacijski skupini, a ima precej slabše možnosti za končnico. Celjani so s tekmo več trenutno na predzadnjem mestu.

Jeseničane do konca drugega dela lige čakajo še tri tekme, v soboto bodo v slovenskem obračunu gostili Celjane, potem pa naslednji teden igrali še z Meranom v gosteh in drugo zasedbo Linza v Podmežakli.

Izid, Alpska liga, kvalifikacijska skupina za končnico:

Val Gardena - Sij Acroni Jesenice 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Messner 16., Luisetti 28., 54., Pitschieler 45., 47.; Čimžar 29.