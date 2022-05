Vallerand bo moral skrbeti za gole pri ljubljanskih hokejistih

Kanadski napadalec Marc-Olivier Vallerand v Ljubljano prihaja iz britanskega Sheffielda, kjer je zadnji dve sezoni igral za tamkajšnje Steelerse. Vallerand je bil sicer član ljubljanskega moštva že lani kot posojeni igralec v času pandemije covida-19 in je pomagal zmajem pri osvojitvi naslova Alpske lige. V pretekli sezoni se je Vallerand vrnil k moštvu Sheffield Steelers, dres katerega je sicer nosil dve sezoni, tam je odigral 105 tekem in dosegel 131 točk.

Hokejisti SŽ Olimpije bodo septembra drugo sezono zapored začeli z nastopi v ligi ICEHL, poleg tega jih čakajo še nastopi v Ligi prvakov v organizaciji Mednarodne hokejske zveze (IIHF). To sta brez dvoma dva velika izziva in motivacija tudi za 33-letnega kanadskega napadalca, kar je tudi potrdil v izjavi, ki jo je posredoval ljubljanski klub. "Ljubljano in klub že poznam, tu sem se lani počutil odlično. Za prihod sem se odločil, ker si želim igrati v tekmovanju višjega ranga, v ligi ICE in CHL. Veselim se povratka k Olimpiji in mislim, da lahko dosežemo dobre rezultate," pravi Vallerand.

Kanadčan je za zmaje na petih tekmah rednega dela dosegel devet točk (pet golov in štiri podaje), v končnici pa na devetih tekmah zbral 11 točk (5+6). V minuli sezoni je za Sheffield na 45 tekmah rednega dela dosegel 59 točk (26 golov, 33 podaj) in dodal še 44 kazenskih minut.

"Izredno smo veseli, da se Marc po enem letu vrača v Ljubljano, lani spomladi je igral pri Olimpiji v času covida-19. Za ekipo je zelo uspešno nastopal in za nas, ki smo bili takrat na drugi strani (jeseniškega moštva, op. p.), je bil zahteven igralec. Za njim je fantastična sezona v Angliji, zato smo res veseli, da se je kljub finančno skromnejši ponudbi odločil za nas. Govorimo o igralcu, ki je odličen s ploščkom, zna zadeti, drsalno je zelo dober, ima pravi karakter na ledu in to v ekipi potrebujemo. Prepričan sem, da bo odličen in po točkah primerljiv z najboljšim strelcem v ekipi v tej sezoni," je v izjavi povedal glavni trener Mitja Šivic.

Ljubljančani bodo morali nadoknaditi odhod prvega strelca moštva in Vallerand je pravi kandidat, da prevzame to vlogo. V Tivoliju kar se tujcev tiče ostaja finski branilec Joona Erving, novinec pa je 23-letni kanadski vratar Anthony Morrone.