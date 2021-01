Vancouver napolnil mrežo Ottawe

S tem so se hokejisti Vancouvra dvignili na peto mesto povsem kanadske divizije, medtem ko na dnu z le eno zmago ostaja Ottawa. Najboljši posameznik tekme je bil Brandon Sutter s tremi zadetki. Pred tem je v sezoni dosegel le enega na sedmih tekmah. Zadeli so še Tyler Motte, Tanner Pearson, Quinn Hughesin Olli Juolevi. Za goste je sredi druge tretjine na 1:2 znižal Austin Watson.

Ottawa je sicer imela celo več strelov na gol (36:35), a je bil izvrsten vratar Vancouvra Thatcher Demko, ki je ubranil 35 strelov (97,2 odstotka ubranjenih strelov), njegov tekmec pri Ottawi Matt Murray pa ni bil tako razpoložen (80 odstotkov ubranjenih strelov). Ottawa je sicer na začelju severne (kanadske) divizije v ligi NHL, z le eno zmago in tremi točkami, Vancouver je peti s tremi zmagami in šestimi točkami.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem v noči z danes na sredo čaka gostujoči obračun proti Minnesoti Wild, takrat bo na sporedu še 12 preostalih srečanj.