Vancouver prek Nashvilla v drugi krog, Vegas izenačil proti Dallasu

Hokejisti Vancouver Canucks so v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL z 1:0 v gosteh premagali Nashville Predators in se s 4:2 v zmagah uvrstili v polfinale na vzhodnem delu. Na zahodnem so branilci naslova Vegas Golden Knights doma z 2:0 ugnali Dallas Stars in izid v zmagah izenačili na 3:3.