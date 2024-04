Vancouver prvak pacifiške skupine, Washingtonu končnica

Znanih je vseh 16 udeležencev končnice hokejske lige NHL. Zadnjo vstopnico za odločilni del sezone so si priborili hokejisti Washington Capitals, ki so z 2:1 v gosteh premagali Philadelphia Flyers. Hokejisti Vancouver Canucks so z zmago nad Calgaryjem s 4:1 redni del sezone končali kot pacifiški prvaki.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

T. J. Oshie je plošček poslal v nebranjeno mrežo in dosegel enega bolj neverjetnih zmagovitih golov v zadnjem času lige NHL ter poslal prestolnike v končnico. Oshiejev gol v nebranjeno mrežo tri minute pred koncem je pomagal izčrpanim prestolnikom, da so v torek zvečer v absurdnih okoliščinah premagali letalce z 2:1. Izid je bil izenačen, ko je trener Philadelphie John Tortorella potegnil svojega vratarja Samuela Erssona za dodatnega napadalca, ker je njegova ekipa morala zmagati v rednem delu, da bi ohranila upanje.

John Tortorella FOTO: AP icon-expand

Tortorella ni vedel, da je Detroit, ki je izsilil podaljšek v Montrealu morda minuto prej, dejansko že izločil letalce. Tortorella je tik po Oshiejevem golu izvedel za izid Red Wings, ki so trenutek prej po kazenskih strelih s 5:4 premagali Montreal. Takrat je bilo že prepozno, iz končnice sta sicer izpadli tudi ekipi Detroita in Pittsburgh Penguins, ki sta imeli še teoretične možnosti. Oshiejev gol za zmago je Washingtonu prinesel ključno prednost.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Washington se bo v prvem krogu končnice pomeril z najboljšo ekipo rednega dela New York Rangers, ki ji je pripadel predsedniški pokal. "Bilo je noro," je dejal kapetan Aleks Ovečkin, ki je dosegel prvi zadetek Capitals. "Detroit je dobil točko, Philadelphia pa je vseeno potegnila vratarja iz gola. Tega niso vedeli. Ampak to bomo vseeno vzeli. Hvala, Philly."

Aleks Ovečkin FOTO: AP icon-expand

"To mi veliko pomeni," je dejal Oshie, eden od peščice igralcev, ki so ostali še iz stare ekipe Capitals skupaj z Ovečkinom, Johnom Carlsonom in Tomom Wilsonom. "Ko enkrat zmagaš, redna sezona preprosto nima več tako velikega pomena kot tekme v končnici, zato bo vrnitev tja zelo posebna in zagotovo ne bo samoumevna. Fantje bodo pripravljeni." Ovečkin je pred tem dosegel svoj 31. gol v sezoni in 853. v karieri.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Vancouvru pa je Tyler Myers dosegel gol in podajo, Thatcher Demko je zaustavil 39 strelov po povratku po poškodbi kolena, Vancouver Canucks pa so v torek zvečer premagali Calgary Flames s 4:1 in osvojili naslov prvaka v pacifiški skupini. V tej so na četrtem mestu kralji Anžeta Kopitarja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Znani so vsi udeleženci letošnje končnice. V vzhodni konferenci so se v prvi krog končnice uvrstili Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, New York Islanders, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs in Washington Capitals. V zahodni konferenci pa bodo v prvem krogu končnice zaigrale ekipe: Colorado Avalanche, Dallas Stars, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Nashville Predators, Vancouver Canucks, Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets. LA Kings, za katere igra Anže Kopitar, bodo zadnjo, 82. tekmo rednega dela odigrali v petek zjutraj, ko bodo na domačem ledu gostili Chicago Blackhawks. Izidi:

Boston Bruins - Ottawa Senators 1:3 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 6:3 Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4:5 (kazenski streli) Philadelphia Flyers - Washington Capitals 1:2 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:2 Winnipeg Jets - Seattle Kraken 4:3 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 3:1 Vancouver Canucks - Calgary Flames 4:1