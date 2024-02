Vancouver z zmago na vrh

Andrej Kuzmenko je ob svojem prvencu zadel za Calgary, Nazem Kadri je zbral tri podaje, Jonathan Huberdeau je k zmagi dodal gol in dve podaji, med strelce za plamene, ki so najboljšo ekipo vzhoda omejili le na pet strelov v drugi tretjini, pa se je vpisal še Connor Zary. Končni izid je z zadetkom v prazna vrata zapečatil Noah Hanifin. "Ena naših najboljših predstav v sezoni, proti odlični ekipi v 'težki' dvorani," je po zmagi dejal Kadri: "Zelo sem ponosen na to, kako smo se zbrali in kako smo se odzvali po nekaj težavah ter v gosteh prišli do velikih dveh točk." Vratar Jacob Markstrom je za Calgary zaustavil 21 strelov. Pavel Zacha je v začetku tretje tretjine dosegel edini zadetek za kosmatince, ki so niz sedmih tekem na domačem ledu odprli z bledo predstavo.

Medtem se je najboljša ekipa zahodne konference Vancouver povzpela tudi na vrh lige. Francoski Kanadčani so gostovali v Severni Karolini in zmagali s 3:2. Elias Lindholm je dosegel dva zadetka z igralcem več na ledu ob debiju za Canucks, J.T. Miller pa je poskrbel za zmagoviti gol proti moštvu Carolina Hurricanes. "Noro je, kako se je vse izšlo," je dejal Lindholm: "Kakšen poseben občutek! Zelo sem vesel, da sem tukaj in pomagam ekipi."