Vatrano s hat-trickom Anaheim popeljal do prve zmage v sezoni

V Kanadi se je najbolj izkazal Brady Tkachuk, ki je še na drugi tekmi zaporedoma zadel dvakrat, po enkrat pa so bili uspešni Mathieu Joseph, Vladimir Tarasenko in Tim Stützle. Z 22 obrambami se je za svojo prvo zmago s senatorji izkazal tudi vratar Joonas Korpisalo. "Dve tekmi igranja našega tipa hokeja," je dejal Tkachuk po tekmi: "To je bil naš edini cilj. Ne zanimajo nas zmage ali porazi, pomembno je, kako hitro pridemo do svoje igre. Mislim, da smo pokazali, da nam gre in bomo lahko še naprej gradili na tem." Pri gostih sta se med strelce vpisala Anthony Cirelli in Tanner Jeannot, vratar Matt Tomkins pa se je ob svojem prvencu v ligi NHL izkazal s 33 obrambami. Kapetan Tampe Steven Stamkos je še vedno na seznamu poškodovanih.