Večer gostov v ligi NHL

Rdeča krila so v Philadelphii že na sedmi zaporedni tekmi prišla najmanj do točke, takega niza niso imela že od sezone 2015/2016. Tokrat so do uspeha prišla v podaljšku, ki ga je ob igralcu več na ledu že v drugi minuti odločil Dylan Larkin.

"Bravo za moje fante. Na gostovanju ni lahko premagati ekipo najvišjega razreda po zaostanku 1:2 v zadnji tretjini," je bil po tekmi navdušen Derek Lalonde, trener Detroita, ki je Florido premagal prvič po februarju 2021 in šele drugič na zadnjih desetih medsebojnih tekmah.

Poleg Larkina so za to najbolj zaslužni Michael Rasmussen, ki je v statistiko vpisal gol in podajo, Olli Maatta z dvema podajama, in vratar Alex Lyon, nekdanji član Floride, ki je ubranil 32 strelov.

Pri domačih, ki so izgubili tretjič zapovrstjo, je Sam Reinhart gol dosegel že na svoji osmi zaporedni tekmi, s čimer je postavil rekord franšize, tega je imel doslej ruski zvezdnik Pavel Bure. V sezoni je dosegel že 33 golov in je na lestvici strelcev tik za najboljšo deseterico, veselil pa se je svoje 500. točke v karieri.

"Če se me omenja v povezavi z Burejem, je to prestižni dosežek. Škoda pa, da se ga nisem veselil ob zmagi," je bil ponosen in hkrati razočaran Reinhart, ki je na zadnjih desetih tekmah dosegel 15 golov.

Reinhart je tudi rekorder sezone po številu odločilnih golov, dosegel jih je kar devet, na tej lestvici pa se je s šestimi na tretje mesto prebil napadalec Montreala Cole Caufield, ki mu je to uspelo štiri minute pred koncem rednega dela tekme v New Jerseyju.

"Velika zmaga. Domači so imeli svoje trenutke premoči, z dobrimi obrambnimi akcijami smo jih večino zdržali, nato pa uspešno izvedli pritisk," je po tekmi izjavil trener zmagovalne ekipe Martin St. Louis.