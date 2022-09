Večni derbi v Podmežakli in pokalna lovorika Ljubljančanom

Prav veliko derbijev v tej sezoni hokejski navijači v tej sezoni ne bodo videli. Razlogov je več, od tega, da moštvi nastopata v različnih mednarodnih tekmovanjih, poleg tega pa bodo na vrsti boji za slovensko zvezdico šele v zaključku sezone. V Podmežakli je bil na sporedu prvi večni derbi, šlo je za finale slovenskega pokalnega tekmovanja.

Hokejisti SŽ Olimpije so bili v vlogi favorita, toda gostitelji finala, hokejisti Sij Acroni Jesenic so pokazali dobro igro, tako da je bil razplet kar tesen. Zmaji so železarje premagali s 4:2, gole so dosegli Jaka Sodja, Chris Dodero, Kristjan Čepon in Gregor Koblar (v prazno mrežo 14 sekund pred koncem tekme) za Ljubljančane, za Jeseničane sta bila uspešna Erik Svetina in Luka Ščap (avtogol Crnoviča). Pri Olimpiji je kazenski strel v prvi tretjini zapravil Tadej Čimžar. V strelih je bilo 30:29 za Jesenice.