Novo poglavje večnega rivalstva: Olimpija obtožuje Jeseničane kršenja protikovidnih protokolov

"Na tekmi v Ljubljani ne bi smel nastopiti igralec HDD Sij Acroni Jesenice Blaž Tomaževič, saj ni imel testa, novejšega od 48 ur. Jeseničani so s tem huje kršili pravila in bistveno vplivali na potek srečanja. O tem smo v klubu že med tekmo obvestili tako delegata tekme kot Hokejsko zvezo Slovenije (HZS), ki med tekmo nista odreagirala," so danes sporočili iz ljubljanskega kluba. Ob tem so opozorili, da "so takšna dejanja nevarna in v posmeh vsem, ki se trudimo zajeziti epidemijo".