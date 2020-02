Vegas boljši od aktualnih prvakov iz St. Louisa

Hokejisti St. Louis Blues, najboljša ekipa zahodne konference, so gostovali pri Golden Knights v razprodani dvorani T-Mobile v Las Vegasu in po podaljšku izgubili s 5:6. Junak večera je bil Jonathan Marchessault, ki je en zadetek dosegel že v drugi tretjini, po dveh minutah in pol podaljšane igre pa je s svojim drugim golom večera odločil še tekmo.

Washington Capitalsi so gostovali v Denverju pri Colorado Avalanche in po preobratu slavili zmago s 3:2. Odločilni gol je dosegel T. J. Oshie, ki je v mrežo "pospravil" odbiti strel. Prvi zvezdnik 'prestolnikov' Rus Aleks Ovečkin še naprej ostaja pri 698 zadetkih v karieri in vse od 'hat-tricka' 4. februarja še ni dosegel zadetka. Zasedba Colorado Avalanche bo maščevanje za tokratni poraz lovila že na svoji naslednji tekmi v noči na soboto, ko se bo na prostem na letalski akademiji v Koloradu pomerila z eno najslabših ekip lige to sezono, Los Angeles Kings. 'Kralje' sicer kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 4:3 (po podaljšku)

Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 2:3

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 3:1

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:6

New Jersey Devils - Detroit Red Wings 4:1

Ottawa Senators - Arizona Coyotes 3:2

Nashville Predators - New York Islanders 5:0

Minnesota Wild - New York Rangers 3:4 (po kazenskih strelih)

Colorado Avalanche - Washington Capitals 2:3

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 6:5 (po podaljšku)

Anaheim Ducks - Calgary Flames 0:6