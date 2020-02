Las Vegas utrdil vodstvo v pacifiški skupini

V igralniški meki je vratar domačih Robin Lehner ubranil 32 strelov na svoji prvi tekmi za Vegas, odkar je v ponedeljek prispel iz Chicago Blackhawks v zameno za vratarja Malcolma Subbana, obetavnega napadalca Stanislava Demina in prednost pri drugem krogu letošnjega nabora novincev NHL. Povedli so gostje, ko je zadelDominik Kahun, ki je sploh prvič stopil na led v dresu Sabresov, prav tako v ponedeljek je prišel iz Pittsburgh Penguins. Domači so izenačili še v prvem delu igre, v drugem ni bilo zadetkov, tretjo tretjino pa so dobili s 3:1. Reilly Smith je zadel dvakrat za ekipo Vegas, ki je z osmo zaporedno zmago izenačila klubski rekord. Na domačem ledu sta slavili še ekipi Philadelphia Flyers v dvoboju z New York Rangers s 5:2 ter Anaheim Ducks proti Pittsburgh Penguins s 3:2. Tridesetletni Čeh Jakub Voraček je s štirimi podajami izenačil osebni rekord, njegova Philadelphia pa se je povzpela na drugo mesto metropolitanske skupine. Pred svojimi gledalci so klonili Columbus Blue Jackets, ki jih je Minnesota Wild nadigrala kar s 5:0, in Carolina Hurricanes proti Coloradu Avalanche z 2:3. Za Carolino je bil skoraj nerešljiva uganka vratar Pavel Francouz, ki je na poti do pete zmage svoje ekipe v nizu zaustavil 45 strelov.

Alex Stalock je zaustavil vseh 24 poskusov Columbusa, Minnesota pa zdaj le točko zaostaja za Nashville Predators in Winnipeg Jets v boju za osmo mesto, ki kot zadnje še vodi v končnico na zahodnem delu lige.



Izidi:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 5:2

Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 0:5

Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 2:3

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 4:2

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 3:2