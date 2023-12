Vegas Golden Knights z novo zmago povečali vodstvo na lestvici

Hokejisti Vancouver Canucks so s 4:1 premagali Tampo Bay Lightning, prvake lige leta 2020 in 2021, in prišli do 39 točk ter so četrti v ligi, peti pa so Los Angeles Kings. Ekipa slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja iz mesta angelov ima 36 točk in bo naslednjo tekmo igrala v noči na četrtek po slovenskem času, ko bo doma gostila Winnipeg Jets. Slednji so izgubili z 1:2 v San Joseju proti Sharks ter so s 34 točkami na desetem mestu v ligi. Igralci Floride Panthers so imeli priložnost, da bi na lestvici prehiteli Los Angeles, a so izgubili z 0:4 v Seattlu.