Vegas in Boston prekinila serijo porazov

Jack Eichel je v Vancouvru, kjer sta se srečali najboljši ekipi zahoda, lepo proslavil jubilej. Na 500. odigrani tekmi je dosegel gol in dve podaji, bil najzaslužnejši za zmago Vegasa, domače navijače pa spravil v slabo voljo, saj so Canucks zamudili priložnost, da prehitijo Vegas in se z Bostonom in New York Rangers izenačijo na samem vrhu lige.

San Jose je bil idealen tekmec za prekinitev črne serije Bostona. Kosmatinci so zmagali s 3:0, to je bila že njihova 13. zmaga zapovrstjo na medsebojnih tekmah, tudi na njej je bil slavljenec nagrajen z zmago. Domači vratar Jeremy Swayman je na svoji stoti tekmi v ligi že enajstič ostal nepremagan. Za to je obranil 26 strelov, njegovo delo pa so z zadetki dopolnili Danton Heinen, Jake DeBrusk ter Pavel Zacha, njegov češki rojak David Pastrnak je tokrat prispeval dve asistenci.