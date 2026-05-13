Vegas le še zmaga loči od konferenčnega finala, Buffalo izenačil serijo

V Kanadi so se tokrat bolje odrezali gosti iz ZDA, ki so odločilni zadetek v začetku tretje tretjine dosegli preko Zacha Bensona ob igralcu več. Izkazal se je tudi gostujoči vratar Ukko-Pekka Luukkonen, ki je zbral 28 obramb. Buffalo je v dvoboj vstopil precej bolj odločno kot na prejšnjih dveh tekmah. Mattias Samuelsson je goste popeljal v vodstvo, nato pa sta za Canadiens zadela Alex Newhook in Cole Caufield, ki je izkoristil igro z igralcem več.

Owen Power FOTO: AP

V drugi tretjini je z golom za Buffalo dvoboj spet izenačil Tage Thompson, ki je tekmo končal z golom in podajo, odločitev pa je padla po Bensonovem zadetku v tretjem delu igre. Trener gostov Lindy Ruff je po porazu na tretji tekmi od igralcev zahteval precej bolj disciplinirano in agresivno predstavo. Junak večera Benson je po tekmi dejal, da je ekipa pokazala pravi značaj: "Vedeli smo, da moramo odgovoriti močneje po zadnji tekmi. To je bila prava predstava, vredna končnice." Zadovoljen je bil tudi Ruff, ki je posebej pohvalil vratarja Luukkonena: "Bil je miren v ključnih trenutkih tekme, kar nam je dajalo samozavest."

Peta tekma bo v Buffalu, kjer si bo zmagovalec že priigral prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale. V Las Vegasu so zlati vitezi do zmage prišli po podaljšku, ko je za domače zadel Jonathan Marchessault in navdušil razprodano dvorano T-Mobile Arena. Golden Knights so tako izkoristili prednost domačega ledu in naredili pomemben korak proti napredovanju v naslednji krog končnice.

Jack Eichel FOTO: Profimedia

Vegas je tekmo odprl silovito in povedel že v prvi tretjini, Anaheim pa se je nato dvakrat vrnil v igro predvsem po zaslugi učinkovitega protinapada in dobre predstave vratarja Johna Gibsona. Kljub temu so domači v odločilnih trenutkih pokazali več zbranosti.