Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Vegas le še zmaga loči od konferenčnega finala, Buffalo izenačil serijo

Montreal, 13. 05. 2026 07.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Brett Howden

Hokejisti Buffalo Sabres so na četrti tekmi drugega kroga končnice severnoameriške lige NHL v gosteh s 3:2 premagali Montreal Canadiens in boj na štiri zmage izenačili na 2:2. V Las Vegasu so domači Golden Knights na peti tekmi dvoboja proti Anaheim Ducks s 3:2 zmagali po podaljšku in v zmagah prav tako povedli s 3:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Kanadi so se tokrat bolje odrezali gosti iz ZDA, ki so odločilni zadetek v začetku tretje tretjine dosegli preko Zacha Bensona ob igralcu več. Izkazal se je tudi gostujoči vratar Ukko-Pekka Luukkonen, ki je zbral 28 obramb. Buffalo je v dvoboj vstopil precej bolj odločno kot na prejšnjih dveh tekmah. Mattias Samuelsson je goste popeljal v vodstvo, nato pa sta za Canadiens zadela Alex Newhook in Cole Caufield, ki je izkoristil igro z igralcem več.

Owen Power
Owen Power
FOTO: AP

V drugi tretjini je z golom za Buffalo dvoboj spet izenačil Tage Thompson, ki je tekmo končal z golom in podajo, odločitev pa je padla po Bensonovem zadetku v tretjem delu igre. Trener gostov Lindy Ruff je po porazu na tretji tekmi od igralcev zahteval precej bolj disciplinirano in agresivno predstavo.

Junak večera Benson je po tekmi dejal, da je ekipa pokazala pravi značaj: "Vedeli smo, da moramo odgovoriti močneje po zadnji tekmi. To je bila prava predstava, vredna končnice." Zadovoljen je bil tudi Ruff, ki je posebej pohvalil vratarja Luukkonena: "Bil je miren v ključnih trenutkih tekme, kar nam je dajalo samozavest."

Preberi še Carolino le še zmaga loči do konferenčnega finala

Peta tekma bo v Buffalu, kjer si bo zmagovalec že priigral prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale.

V Las Vegasu so zlati vitezi do zmage prišli po podaljšku, ko je za domače zadel Jonathan Marchessault in navdušil razprodano dvorano T-Mobile Arena. Golden Knights so tako izkoristili prednost domačega ledu in naredili pomemben korak proti napredovanju v naslednji krog končnice.

Jack Eichel
Jack Eichel
FOTO: Profimedia

Vegas je tekmo odprl silovito in povedel že v prvi tretjini, Anaheim pa se je nato dvakrat vrnil v igro predvsem po zaslugi učinkovitega protinapada in dobre predstave vratarja Johna Gibsona. Kljub temu so domači v odločilnih trenutkih pokazali več zbranosti.

Preberi še Montreal visoko ugnal Buffalo, Anaheim izenačil v seriji

Kapetan Mark Stone je po tekmi poudaril pomen potrpežljivosti: "V končnici takšne tekme odločajo malenkosti. Ostali smo mirni in čakali na svojo priložnost." Trener Bruce Cassidy je pohvalil odziv ekipe po izenačenju racmanov: "Nismo 'paničarili'. Fantje so verjeli v naš sistem igre in bili nagrajeni z zmago." Na drugi strani so racmani kljub porazu pokazali veliko borbenosti. Trevor Zegras je dejal, da dvoboj še zdaleč ni odločen: "Zdaj nas čaka vrnitev na domači led, kjer imamo novo priložnost. Pritisk je zdaj na njih."

Šesta tekma bo v Anaheimu, kjer bodo Ducks skušali izsiliti odločilno sedmo srečanje.

Izida, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:3

- izid v zmagah je izenačen na 2:2;

- zahodna konferenca:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:2 (podaljšek)

- Vegas je v zmagah povedel s 3:2;

hokej nhl play off

'Enako zahtevno bo kot lani, a cilj je obstati med elito'

24ur.com Montreal visoko ugnal Buffalo, Anaheim izenačil v seriji
24ur.com Vancouver prek Nashvilla v drugi krog, Vegas izenačil proti Dallasu
24ur.com Stephenson veliki junak ob drugi zmagi Vegasa nad Dallasom
24ur.com Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice
24ur.com Hokejisti Vegas Golden Knights prvič zmagovalci lige NHL
24ur.com Panterji v finale vzhoda, vitezi povedli v zmagah
24ur.com Dallas v Las Vegasu prišel do šeste tekme
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713