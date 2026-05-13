Vegas le še zmaga loči od konferenčnega finala, Buffalo izenačil serijo

V Kanadi so se tokrat bolje odrezali gosti iz ZDA, ki so odločilni zadetek v začetku tretje tretjine dosegli preko Zacha Bensona ob igralcu več. Izkazal se je tudi gostujoči vratar Ukko-Pekka Luukkonen, ki je zbral 28 obramb. Buffalo je v dvoboj vstopil precej bolj odločno kot na prejšnjih dveh tekmah. Mattias Samuelsson je goste popeljal v vodstvo, nato pa sta za Canadiens zadela Alex Newhook in Cole Caufield, ki je izkoristil igro z igralcem več.
V drugi tretjini je z golom za Buffalo dvoboj spet izenačil Tage Thompson, ki je tekmo končal z golom in podajo, odločitev pa je padla po Bensonovem zadetku v tretjem delu igre. Trener gostov Lindy Ruff je po porazu na tretji tekmi od igralcev zahteval precej bolj disciplinirano in agresivno predstavo.
Junak večera Benson je po tekmi dejal, da je ekipa pokazala pravi značaj: "Vedeli smo, da moramo odgovoriti močneje po zadnji tekmi. To je bila prava predstava, vredna končnice." Zadovoljen je bil tudi Ruff, ki je posebej pohvalil vratarja Luukkonena: "Bil je miren v ključnih trenutkih tekme, kar nam je dajalo samozavest."
Peta tekma bo v Buffalu, kjer si bo zmagovalec že priigral prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale.
V Las Vegasu so zlati vitezi do zmage prišli po podaljšku, ko je za domače zadel Jonathan Marchessault in navdušil razprodano dvorano T-Mobile Arena. Golden Knights so tako izkoristili prednost domačega ledu in naredili pomemben korak proti napredovanju v naslednji krog končnice.
Vegas je tekmo odprl silovito in povedel že v prvi tretjini, Anaheim pa se je nato dvakrat vrnil v igro predvsem po zaslugi učinkovitega protinapada in dobre predstave vratarja Johna Gibsona. Kljub temu so domači v odločilnih trenutkih pokazali več zbranosti.
Kapetan Mark Stone je po tekmi poudaril pomen potrpežljivosti: "V končnici takšne tekme odločajo malenkosti. Ostali smo mirni in čakali na svojo priložnost." Trener Bruce Cassidy je pohvalil odziv ekipe po izenačenju racmanov: "Nismo 'paničarili'. Fantje so verjeli v naš sistem igre in bili nagrajeni z zmago." Na drugi strani so racmani kljub porazu pokazali veliko borbenosti. Trevor Zegras je dejal, da dvoboj še zdaleč ni odločen: "Zdaj nas čaka vrnitev na domači led, kjer imamo novo priložnost. Pritisk je zdaj na njih."
Šesta tekma bo v Anaheimu, kjer bodo Ducks skušali izsiliti odločilno sedmo srečanje.
Izida, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:3
- izid v zmagah je izenačen na 2:2;
- zahodna konferenca:
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:2 (podaljšek)
- Vegas je v zmagah povedel s 3:2;
