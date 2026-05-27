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Hokej

Vegas po slavju na četrti tekmi v velikem finalu NHL

Las Vegas, 27. 05. 2026 07.30 pred 29 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Mitch Marner

Vegas Golden Knights so v hokejski liga NHL doma z 2:1 premagali Colorado Avalanche in v finalu zahoda slavili s 4:0 v zmagah. Veliki finale lige so si zlati vitezi priborili tretjič v zgodovini, za Stanleyjev pokal pa se bodo pomerili z Montreal Canadiens ali Carolino Hurricanes, slednji vodijo z 2:1.

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Mark Stone je dosegel gol na drugi zaporedni tekmi, za 1:0 je bil tokrat uspešen v peti minuti. Cole Smith je dosegel drugi zadetek v 15. minuti zadnje tretjine za povišanje vodstva. Carter Hart pa je za Knights, ki so prvi nosilci pacifiške divizije, zbral 20 obramb.

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"Po sezoni z 82 tekmami se soočaš s težavami. Mislim, da nam je to pomagalo priti do točke, kjer smo trenutno. Nikoli nismo omahovali, še posebej v tej končnici. Bili smo na dnu, a smo vedno našli način, da se vrnemo. Poslušajte, prav tako kot vsi drugi smo tudi mi presenečeni, da sedimo tukaj s štirimi zaporednimi zmagami. A doslednost in volja naše ekipe sta bili od začetka končnice izjemni," je povedal Stone, kapetan Vegasa.

Mitch Marner
Mitch Marner
FOTO: AP

Za Avalanche, ki so osvojili predsedniški pokal kot ekipa z najboljšim izkupičkom v rednem delu sezone, je dve minuti in tri sekunde pred koncem znižal Gabriel Landeskog, Mackenzie Blackwood je zaustavil 24 strelov tekmecev. Četrta tekma serije je imela povsem drugačen razplet kot tretja. Na tej je Čeh Tomaš Hertl dosegel vodilni gol za Vegas po osmih minutah zadnje tretjine, po katerem se je njegova ekipa dokončno vrnila v igro po zaostanku treh golov. To je bilo prvo vodstvo Vegasa na tekmi, potem ko so že v prvi tretjini zaostajali s 3:0 po vsega 13 minutah in 15 sekundah.

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"Naša ekipa ima sposobnost, da se vrne, a si ne želimo takih tekem. Moramo igrati zbrano od začetka," je po tretji zmagi napovedal trener Vegasa John Tortorella. Po četrti pa dodal: "Mislim, da naša ekipa ostaja stabilna. V tej končnici smo v enem od krogov zaostajali v zmagah. Mislim, da se igralci preprosto umirijo in le igrajo." Trener Colorada Jared Bednar je dejal, da je njegova ekipa v soočenju z Vegasom naletela na "žago". "Mislim, da si zaslužijo priznanje. Razplet ni posledica slabe igre naših fantov in tega, kako smo igrali, ampak ker so tekmeci dobro naoljen stroj, ki trenutno dosega vrhunec ob pravem času," je menil Bednar.

Izid, končnica:
- finale zahodne konference:
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:1

- Vegas zmagal v seriji s 4:0 v zmagah;

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