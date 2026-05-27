Vegas po slavju na četrti tekmi v velikem finalu NHL

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Mark Stone je dosegel gol na drugi zaporedni tekmi, za 1:0 je bil tokrat uspešen v peti minuti. Cole Smith je dosegel drugi zadetek v 15. minuti zadnje tretjine za povišanje vodstva. Carter Hart pa je za Knights, ki so prvi nosilci pacifiške divizije, zbral 20 obramb.

"Po sezoni z 82 tekmami se soočaš s težavami. Mislim, da nam je to pomagalo priti do točke, kjer smo trenutno. Nikoli nismo omahovali, še posebej v tej končnici. Bili smo na dnu, a smo vedno našli način, da se vrnemo. Poslušajte, prav tako kot vsi drugi smo tudi mi presenečeni, da sedimo tukaj s štirimi zaporednimi zmagami. A doslednost in volja naše ekipe sta bili od začetka končnice izjemni," je povedal Stone, kapetan Vegasa.

Mitch Marner FOTO: AP

Za Avalanche, ki so osvojili predsedniški pokal kot ekipa z najboljšim izkupičkom v rednem delu sezone, je dve minuti in tri sekunde pred koncem znižal Gabriel Landeskog, Mackenzie Blackwood je zaustavil 24 strelov tekmecev. Četrta tekma serije je imela povsem drugačen razplet kot tretja. Na tej je Čeh Tomaš Hertl dosegel vodilni gol za Vegas po osmih minutah zadnje tretjine, po katerem se je njegova ekipa dokončno vrnila v igro po zaostanku treh golov. To je bilo prvo vodstvo Vegasa na tekmi, potem ko so že v prvi tretjini zaostajali s 3:0 po vsega 13 minutah in 15 sekundah.