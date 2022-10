Vegas po zmagi nad Torontom na čelu NHL

Leta 2006 je v najmočnejši hokejski ligi na svetu prvič zaigral tudi Kessel, ki je po tekmi povedal: "Igral sem res na veliko tekmah, ampak vedno je lepo zmagati. To je moja želja pred vsakim dvobojem in tako bo tudi jutri. Poleg tega pa moram reči, da sem imel srečo, da sem lahko brez premora igral tako dolgo."

Ekipa Edmonton Oilers je doma s 6:3 premagala Pittsburgh Penguins, ki pa so ostali na čelu metropolitanske skupine z devetimi točkami. Toliko jih ima tudi prvo moštvo centralne skupine Dallas Stars, ki je izgubilo v Ottawi, s 4:2 so zmagali Senators. Zanje je še na peti tekmi v nizu gol zadel Shane Pinto, Brady Tkachuk in Thomas Chabot sta dodala po gol in podajo.

V Edmontonu je bil nemški napadalec Leon Draisaitl, ki je dosegel gol in dve podaji, eden izmed petih igralcev, ki so bili med strelci za pet zaporednih golov Oilers. Gol in podajo so za domače vpisali Zach Hyman, Evander Kane in Ryan Nugent-Hopkins.

Pred svojimi navijači v New Jerseyju so Devils izgubili proti Washington Capitals s 3:6, tudi v Vancouvru ni bilo veselja na tribunah po tekmi, Canucks so z 2:3 klonili proti Carolini Hurricanes. Za goste sta v zadnji tretjini v razmaku 37 sekund zadela Sebastian Aho in Jesper Fast.

V Winnipegu so Jets s 4:0 nadigrali St. Louis Blues, ti so izgubili prvo srečanje nove sezone. Po 25 obrambah je domači vratar Connor Hellebuyck ostal nepremagan.