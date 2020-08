Zlati vitezi iz Vegasa prvo moštvo, ki je že v drugem krogu končnice

Za zmago Vegas Golden Knights so zadeli Max Pacioretty, Mark Stone, Alec Martinez in Alex Tuch, vratar Robin Lehner pa je za Vegas vknjižil 23 obramb. Jonathan Toews, Alex DeBrincatin Patrick Kane so bili strelci za poraženi Chicago, vratar Corey Crawford pa je zbral 35 obramb. Chicago je vodil z 2 : 0 po prvih 19 minutah ter nato povedel še v drugi tretjini s 3 : 2, a je Vegas dvakrat na tekmi nadoknadil zaostanek.

Vegas je zasedba, ki je bila ustanovljena leta 2017. V premierni sezoni so se prebili vse do velikega finala, v katerem so nato v boju za prestižni Stanleyjev pokal izgubili s 4 : 1 v zmagah proti Washingtonu. Končnico sezone 2018/19 pa so končali že v prvem krogu, ko so viteze s 4 : 3 izločili San Jose Sharks.

Na drugi tekmi zahodne konference so bile zvezde iz Dallasa z 2 : 1 boljše od Calgary Flamesov in tako prevzele vodstvo s 3 : 2 v zmagah. V polfinale zahoda lahko napredujejo, če v četrtek dobijo šesto tekmo. John Klingbergje zmagovalni zadetek za Dallas dosegel zgodaj v zadnji tretjini, Anton Hudobinpa je za zvezde ubranil 28 strelov. Mikael Backlund je bil edini strelec za Calgary.

V prvem krogu končnice vzhodne konference so Philadelphia Flyersi v Torontu z 2 : 0 premagali Montreal Canadiense in s tem povečali vodstvo v seriji na 3 : 1. Vratar Carter Hart, ki je tekmo končal z 29 ubranjenimi streli, je še drugič po vrsti mrežo ohranil nedotaknjeno. Michael Rafflin Philippe Myers sta se vpisala kot strelca za Flyerse, ki lahko že na naslednji peti tekmi napredujejo v konferenčni polfinale končnice.

Hokejisti iz Washingtona so se rešili pred hitrim slovesom. Sinoči so premagali ekipo New York Islanders s 3 : 2, ključni mož pa je bil Aleks Ovečkin, ki je dosegel dva zadnja gola na tekmi. Dosegel je izenačujoči gol v drugi tretjini za 2 : 2 in na začetku zadnje dosegel odločujoči zadetek za Washington, ki je zaostanek za otočani v zmagah zmanjšal na 1 : 3 v zmagah. Razigran je bil zvezdniški ruski dvojec na prestolu. Prvi gol za Washington je dosegel Jevgenij Kuznecov v drugi tretjini, potem ko so otočani po prvi tretjini vodili z 2 : 0. Vratar Washingtona Braden Holtbyje ubranil 24 strelov.