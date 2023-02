Vegas z gladko zmago nad Anaheimom znova tik pod vrhom na zahodu

Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški poklicni ligi NHL zabeležili visoko zmago proti Anaheim Ducksom. Slavili so s 7:2 in se povzpeli na drugo mesto zahodne konference.

Vegas Golden Knightsi, vodilni v pacifiški diviziji, so se dolgo mučili kot ena najslabših ekip v ligi. V zadnji tretjini pa so stopili na plin, dosegli pet golov in zabeležili 32. zmago v sezoni. 15 so jih ob 13 porazih dosegli na domačem ledu. "Plošček je pač našel pot v mrežo v zadnji tretjini. Že prej smo imeli nekaj lepih priložnosti, zadeli tudi vratnico z igralcem več na ledu. Kljub temu smo jezdili na valovih energije občinstva v dvorani. Lepo je zmagati doma, tu smo imeli v tej sezoni veliko vzponov in padcev," je po tekmi dejal napadalec domačih William Carrier. Med strelce se je poleg Carrierja vpisalo še šest različnih strelcev, prav tako sedem hokejistov pa je dvoboj končalo s po dvema točkama. Pred Vegasom, ki ima 68 točk, je na zahodu le Dallas s 70. Na tretjem mestu je Winnipeg s 67, na četrto pa je napredoval Seattle.

Krakeni so namreč prekinili niz treh zaporednih porazov in s 4:3 slavili v gosteh pri Philadelphia Flyersih. Dva gola je dosegel Jaden Schwartz, tudi odločilnega za vodstvo s 4:2. Jordan Eberle je za Seattle dosegel gol in podajo, Alex Wennberg pa dve podaji. Na kontu imajo Krakeni zdaj 65 točk, prav toliko kot peti Edmonton Oilersi in šesti Los Angeles Kingsi slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Ta bo v noči na torek s kralji gostil Buffalo Sabrese. Edmonton je presenetljivo z 2:6 izgubil proti Montreal Canadiensem, Connor McDavid pa je prvič po 15 tekmah ostal brez točke. Vseeno s 97 točkami ostaja na čelu lestvice strelcev. Za Montreal, ki ostaja pri dnu zahodne konference, je dva gola dosegel Jordan Harris, Jevgeni Dadonov in Jonathan Drouin pa sta prispevala po dve podaji.

Pri dnu pacifiške divizije ostajajo San Jose Sharksi. Ti so v gosteh s 4:1 ugnali Washington Capitalse. S tremi točkami se je izkazal branilec Erik Karlsson, ki nadaljuje sijajne predstave v tej sezoni. V prestolnici je dosegel gol in dve podaji za že 73 točk po 54 odigranih tekmah. Med vsemi hokejisti ga to uvršča na peto mesto, med branilci pa je daleč pred vsemi. S 56 točkami mu sledi prav tako Šved Rasmus Dahlin, ki igra za Buffalo. Liga NHL, izidi:

Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 6:2

Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 3:4

Washington Capitals - San Jose Sharks 1:4

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 7:2