Vegas z odlično zadnjo tretjino do prve zmage v seriji

Po dveh izenačenih tretjinah so tekmo v zadnjem delu odločili Zach Whitecloud (47.), Mark Stone (54.) in Reilly Smith (59.), ki je dosegel gol, ko so gostje zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju. Blestel je tudi domači vratar Adin Hill s 33 obrambami. Moštvi v boju za Stanleyjev pokal igrata na štiri zmage, naslednja tekma pa bo v noči na torek prav tako v Meki igralništva Las Vegasu, nato se bosta ekipi preselili v Sunrise na Floridi.

Ne glede na končni razplet je že zdaj jasno, da bo seznam zmagovalcev lige NHL dobil na vrhu novo ime, saj nobena od ekipe tega tekmovanja doslej še ni osvojila.

Izid, končnica, veliki finale:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 5:2 1:1, 1:1, 3:0)

- Vegas Golden Knights so povedli z 1:0 v zmagah

* Opomba: Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.