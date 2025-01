Vegas z zmago nad Minnesoto skočil na vrh zahodne konference

Hokejisti Las Vegasa so ponoči dobili veliki derbi proti Minnesoti s 4:1 in se z 61 točkami izenačili z doslej vodilnima ekipama lige, Washingtonom na vzhodu in Winnipegom na zahodu. Minnesota za omenjenimi ekipami zaostaja za tri točke.

V derbiju doslej druge in tretje ekipe zahoda je odločitev padla v zadnji tretjini, ko so za gostitelje zadeli Keegan Kolesar, Tomaš Hertl in z drugim golom Pavel Dorofejev, ki je v drugem delu poskrbel tudi za izenačenje. Dorofejev je oba gola dosegel ob igralcu več na ledu. Pred tem so prvo tretjino po golu Ryana Hartmana dobili gostje. Premoč Las Vegasa je bila velika, o čemer priča podatek o zgolj 15 obrambah domačega vratarja, Filip Gustavsson na drugi strani pa jih je zbral kar 32. Morda je bil razlog za slabši napad Minnesote tudi odsotnost prvega strelca Jacka Eichla, ki je doslej v sezoni zbral že 54 točk.

Detroit je s 6:2 ugnal Seattle in dosegel sedmo zaporedno zmago, kar je najdaljši niz te ekipe po skoraj 13 letih. Patrick Kane, Marco Kasper, J.T. Compher in Alex DeBrincat so zmagovalca odločili hitro, saj je po sedmih minutah in 53 sekundah na semaforju pisalo 4:0, Erik Gustafsson in Dylan Larkin sta v drugem delu povišala na 6:0. Ottawa je s 3:2 ugnala ugnala Dallas, ki je imel do gostovanja v Kanadi prav tako niz sedmih zaporednih zmag. Napadalce iz Teksasa je v obup spravljal vratar Leevi Merilainen, ki je debitiral v domači dvorani in zbral 24 obramb, pred tem pa prvič nastopil v soboto v Pittsburghu in tekmo končal brez prejetega gola.

Za zmagovalce so zadeli Josh Norris, Tim Stutzle in Matthew Highmore, za goste pa Jason Robertson, ki je poskrbel, da je Dallas dobil prvi del, ter Jevgenij Dadonov, ki je 53 sekund pred koncem poskrbel za končni izid, pa tudi za zelo napeto zadnjo minuto. Že omenjeni Pittsburgh je ponoči izgubil še proti Tampi z 2:5. Nikita Kučerov je za zmagovalce dosegel dva gola, enega Brandon Hagel, Anthony Cirelli in Nick Paul pa sta zabila, ko so gostitelji preobrat iskali z menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu. Anaheim se je po golu Cutterja Gauthierja, zadel je dvakrat, veselil zmage po podaljšku s 3:2 v Raleighu pri Carolini. Gol je dosegel tudi Jansen Harkins, blestel pa vratar Lukaš Dostal s kar 35 obrambami. Za gostitelje sta zadela Andrej Svečnikov in Seth Jarvis, ki je 56 sekund pred koncem rešil točko domačim. Vratar Pjotr Kočetkov ni imel veliko dela, saj je zbral "le" 17 obramb.

Posebej slovesno je bilo v Raleighu pred tekmo, kjer so na kratkem slavju upokojili dres klubske legende Erica Staala. Liga NHL, izidi:

Detroit Red Wings - Seattle Kraken 6:2

Ottawa Senators - Dallas Stars 3:2

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 2:5

Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 2:3 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 4:1