Vegasu obračun večera v NHL

Vegas, ki ima 78 točk, je premagal Carolino, ki s 86 točkami v ligi zaostaja le za Boston Bruins (99). Zlati vitezi so zmagoviti zadetek dosegli v 57. minuti, njegov avtor pa je bil Reilly Smith. Prva dva zadetka za zmagovalce je sicer prispeval Jack Eichel. Za Carolino je to drugi zaporedni poraz.

Tretjo zmago zapovrstjo so dosegli New Jersey Devils, ki so s 85 točkami tretji v vzhodni konferenci in v ligi. Tokrat so v gosteh s 7:5 premagali branilca naslova Colorado Avalanche, šesto ekipo zahoda. Posebej se je pri zmagovalcih izkazal Dawson Mercer z golom in tremi podajami. Nathan MacKinnon je dosegel dva gola za domače.

Toronto Maple Leafs, ki so četrti na vzhodu in v ligi, so tokrat izgubili v gosteh pri petouvrščenih zahodne konference Edmonton Oilers z 2:5. Z dvema goloma in podajo je bil najboljši Connor McDavid, sicer prvi strelec lige. Zvezdnik Edmontona je zdaj že pri 118 točkah za 52 golov in 66 podaj. Njegov soigralec Leon Draisaitl je tokrat dodal podajo in je z 90 točkami drugi na tej lestvici.