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Hokej

Vegasu uspel 'break': hokejisti iz mesta greha povedli v finalu

Raleigh, 03. 06. 2026 07.18 pred 22 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Mitch Marner

Vegas Golden Knights so na prvi finalni tekmi hokejske lige NHL v Raleighu premagali Carolino Hurricanes s 5:4 in v zmagah povedli z 1:0. Zmagoviti gol za zasedbo iz mesta greha je v izdihljajih tekme zabil Čeh Tomaš Hertl. Druga tekma bo v noči na petek.

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Zasedba iz Nevade je naredila prvi korak proti drugi osvojitvi Stanleyjevega pokala po letu 2023. V Severni Karolini so slabo odprli dvoboj, po zaostanku 0:2 pa so se prebudili in dosegli uvodno zmago v finalni seriji. "Tekme nismo najbolje začeli, a to nas spremlja že celotno sezono. Najbolj pomembno je, da se nikoli ne predamo in obupamo," je po zmagi dejal junak tekme Tomaš Hertl, ki zmagoviti je gol zabil 3:24 minute pred koncem dvoboja.

Mitch Marner
Mitch Marner
FOTO: AP

Carolina Hurricanes so v slogu imena svojega kluba silovito odprli dvoboj in povedli že po 25 sekundah, potem ko je zadel Nikolaj Ehlers. V 13. minuti je 30-letni Danec povišal na 2:0, dobrih šest minut pred koncem uvodne tretjine pa je Shee Theodore po močnem strelu z modre črte znižal na 1:2. Gosti so sanjsko odprli drugo tretjino. Že po 30 sekundah igre je izenačil Rus Ivan Barbašev, tri minute kasneje pa so gledalci v Lenovo Centru v Raleighu utihnili po golu Šveda Williama Karlssona.

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Carolina se je hitro odzvala in ob koncu druge tretjine izenačila na 3:3 po natančnem strelu Jordana Staala. Brett Howden je v začetku tretje tretjine znova popeljal zasedbo iz Las Vegasa v vodstvo, vendar je Shayne Gostisbehere v 52. minuti izenačil na 4:4, nato pa je Hertl z odločilnim zadetkom poskrbel za končno zmago gostujoče ekipe.

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V finalu se igra na štiri zmage, obe ekipi pa naskakujeta svojo drugo zmago v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Zasedba iz Raleigha je slavila 2006, mlada ekipa iz Las Vegasa, ki je nastala šele 2017, pa pred tremi leti.

Izid, končnica:
- finale:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:5

- Vegas je v finalni seriji povedel z 1:0 v zmagah;

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petb
03. 06. 2026 09.19
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