Vegasu uspel 'break': hokejisti iz mesta greha povedli v finalu

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Zasedba iz Nevade je naredila prvi korak proti drugi osvojitvi Stanleyjevega pokala po letu 2023. V Severni Karolini so slabo odprli dvoboj, po zaostanku 0:2 pa so se prebudili in dosegli uvodno zmago v finalni seriji. "Tekme nismo najbolje začeli, a to nas spremlja že celotno sezono. Najbolj pomembno je, da se nikoli ne predamo in obupamo," je po zmagi dejal junak tekme Tomaš Hertl, ki zmagoviti je gol zabil 3:24 minute pred koncem dvoboja.

Mitch Marner FOTO: AP

Carolina Hurricanes so v slogu imena svojega kluba silovito odprli dvoboj in povedli že po 25 sekundah, potem ko je zadel Nikolaj Ehlers. V 13. minuti je 30-letni Danec povišal na 2:0, dobrih šest minut pred koncem uvodne tretjine pa je Shee Theodore po močnem strelu z modre črte znižal na 1:2. Gosti so sanjsko odprli drugo tretjino. Že po 30 sekundah igre je izenačil Rus Ivan Barbašev, tri minute kasneje pa so gledalci v Lenovo Centru v Raleighu utihnili po golu Šveda Williama Karlssona.

Carolina se je hitro odzvala in ob koncu druge tretjine izenačila na 3:3 po natančnem strelu Jordana Staala. Brett Howden je v začetku tretje tretjine znova popeljal zasedbo iz Las Vegasa v vodstvo, vendar je Shayne Gostisbehere v 52. minuti izenačil na 4:4, nato pa je Hertl z odločilnim zadetkom poskrbel za končno zmago gostujoče ekipe.

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