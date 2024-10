Velika izziva za hokejske zmaje: v Tivoli prihajata vodilni ekipi lige

V petek, ko v goste prihaja Bolzano, bo tekmo obiskalo več kot 300 tujih študentov, ki so v Sloveniji na izmenjavi. Pri Olimpiji verjamejo, da bodo gostom iz tujine poleg odličnega hokeja nepozabno vzdušje pričarali tudi strastni ljubljanski navijači. V nedeljo se bodo Ljubljančani že ob 14.45 pomerili z zvezdniško ekipo Gradca, pri katerem letos igra tudi Trevor Gooch, ki je lani nastopal v zelenem dresu. Ura je zgodnejša, ker se bo v Tivoliju odvijal Družinski dan. Klub z avstrijske Štajerske je odlično odprl sezono in vodi na lestvici lige ICE. Dogajanje se bo začelo že ob 13.30 in bo posvečeno družinam ter otrokom.