'Veliko stvari je manjkalo. Skoraj vse. Čehi so nam pobrali energijo'

Potem ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto v prvi tekmi presenetili Češko in zmagali s 3:2 po podaljšku, jih je v drugo čakala Norveška. Ta je v uvodu izgubila s Slovaško z 1:2, za Norvežane pa je edini gol dosegel 18-letni Tinus Luc Koblar, ki je kariero začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Letos šele prvič igra na SP za člansko ekipo, tokrat pa je na tej ravni tako prvič igral še proti rojakom.

Risi so po odlični predstavi s Češko očitno izgubili preveč energije. Skandinavci so bili v vseh elementih boljši. FOTO: AP

Z Norvežani je Slovenija na SP, odkar je med elito, igrala petič, zmage pa tudi po tej tekmi še nima. In ostaja pri tej negativni statistiki. Za Slovenijo je, potem ko je na prvi tekmi levji delež za zmago prispeval vratar Lukaš Horak, danes priložnost med vratnicama dobil Žan Us.

Statistika obračuna med Slovenijo in Norveško FOTO: Sofascore.com

Slovenci so manj kot 24 ur po prejšnji tekmi drugi dvoboj sicer začeli optimistično, a so Norvežani hitro prevzeli pobudo. Slovenija ni imela veliko priložnosti, fizično močni Skandinavci so imeli premoč in poskrbeli tudi za precej več prometa pred golom Usa, na koncu pa že v dveh treztjinah zabili štiri gole in odločili obračun.

Norvežani so prevladovali skozi celo tekmo. FOTO: AP

"Mogoče smo včeraj res porabili veliko energije. Danes smo vedeli, da je nasprotnik zelo dober, da bo več igral s ploščkom. Škoda prvega zadetka, čim dlje bi bilo 0:0, bolj bi bili v igri. Na koncu je bilo vseeno tudi nekaj priložnosti z naše strani, nekaj dobrih stvari, ampak ... Pozabimo, pa naprej," je za TV Slovenija tekmo ocenil izkušeni Ken Ograjenšek.

Terglav: Ni bilo pravih emocij, ni bilo koraka več

"Veliko stvari je tokrat manjkalo. Veliko govorimo o tem boju, ki se začne že pri buliju, kjer smo bili slabi. Tukaj se vse začne, skozi celotno tekmo ni šlo. Dan prej smo bili veliko boljši. Prva tekma nam je pobrala veliko energije, kar se je poznalo. Ni bilo pravih emocij, ni bilo koraka več. Igrati dve zaporedni tekmi proti takim ekipam na tej ravni. Imamo zelo malo igralcev, ki so tega vajeni med klubsko sezono," je po porazu v izjavi za uradno splewtno stran HZS razmišljal slovenski selektor Edo Terglav.

Tretjo tekmo na SP bo Slovenija igrala v torek, ko bo spet v večernem terminu igrala s Slovaško. Ta je danes dosegla drugo zmago na SP, s 4:1 je premagala Italijo. "Vse skupaj treba hitro pozabiti in iti naprej. Turnir je še dolg. Ponedeljek bomo izkoristili za počitek, malo bomo pogledali stvari, pri katerih moramo biti boljši. Pet tekem nas še čaka," je zaključil Terglav.