'Vesel sem, da sem kariero zaključil z osvojeno lovoriko'

Hokejisti ljubljanske Olimpije so z "dvokorakom" zaključili letošnji finale državnega prvenstva. Največji rivali iz Jesenic so na drugi finalni tekmi v Tivoliju prikazali boljšo igro, a na koncu morali priznati premoč Žigi Pancetu in druščini. Dogajanje v ljubljanski kultni ledeni dvorani je zaznamoval tudi zaključek kariere dolgoletnega slovenskega reprezentanta in člana zeleno-belih Žige Pavline.

Ljubljanski hokejisti so slavili tudi na drugi tekmi, v Tivoliju je bilo 2:0 za skupno 20. naslov slovenskega državnega prvaka in četrtega zaporednega. "Dolgo je trajalo, da smo prišli do tega finala in vesel sem, da smo ga hitro zaključili. Načrt je bil, da osvojimo naslov prvaka po dveh tekmah. Vesel sem, da naslov prvaka ostaja v Ljubljani. Zdaj nam je padlo veliko breme z ramen. Predsvem se zahvaljujem igralcem, ki so po končani sezoni v regionalnem prvenstvu morali zdržati skoraj dva meseca brez resnega hokeja in vse skupaj opravili na zelo visoki ravni," je po tem, ko je sredi sezone prevzel vodenje moštva, uvodoma dejal trener Olimpije Andrej Tavželj.

"Zagotovo so bili Jeseničani boljši na drugi tekmi, saj so po prvem srečanju analizirali katere stvari morajo še izboljšati, da bi bili bolj konkurenčni. Obenem pa niso imeli česa izgubiti, zato so lahko nastopili sproščeno in bili zelo dostojen tekmec," je dodal Tavželj, ki bo položaj glavnega trenerja z začetkom poletnih priprav za novo sezono najverjetneje prepustil Kanadčanu Benu Cooperju.

Žiga Pance je po tekmi večkrat izpostavil, da je ponosen na ekipo, ki je uspela precej dolg odmor do zaključka državnega prvenstva izkoristiti za dvig pripravljenosti. "Občutki po novem domačem naslovu so fantastični. Še posebej zato, ker smo po dveh letih naslov potrdili pred domačimi navijači. Dvorana je bila polna in želim si, da bi bilo enako ali vsaj podobno tudi v naslednji sezoni. Uspeli smo ohraniti kolikor toliko visoko raven forme, v naslednjo sezono pa bomo vstopili še z večjimi ambicijami," je Pance strnil svoje misli.

Zadnja tekma v sezoni 2024/25 jue bila še posebej čustvena za dolgoletnega člana slovenske reprezentance in ljubljanskega kolektiva Žigo Pavlina, ki je v 40. letu starosti sklenil bogato športno pot. "To je bila zelo čustvena finalna serija zame, ker sem vedel, da bo kmalu vsega konec. Zelo sem zadovoljen, da smo sezono zaključili z naslovom državnega prvaka, saj sem na najlepši možen način pstavil piko na i lepi karieri. Zdaj me čakaj nekaj lepih dni za proslavo te lovorike in celotne kariere, nato pa bo prišel čas za nove izzive," je s cmokom v grlu povedal Pavlin.