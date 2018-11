VIDEO: Kopitarjev zadetek pripomogel k četrti zmagi 'kraljev' v sezoni

Dustin Brown je k četrti zmago kalifornijske ekipe v 13. tekmi sezone prispeval gol in dve podaji, vratar Jack Campbell pa je zbral 26 obramb. Preostala zadetka sta dodala še Alex Iafallo in Jeff Carter. Pri poražencih se je med strelce vpisal le Zach Werenski. Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v sredo, ko bodo gostili Anaheim.

V losangeleški ekipi so si lahko vsaj malo oddahnili, po slabem začetku sezone so tokrat dosegli šele drugo zmago v zadnjih devetih tekmah, pokazali pa so dobro igro vseh 60 minut. "Delali smo natančno to, kar moramo delati in po čemer smo znani. Naši nasprotniki so se veliko gibali s ploščkom, a smo tudi mi imeli veliko priložnosti. Dosti prometa pred vrati in končno tudi ploščki v mreži," je bil po tekmi zadovoljen Dustin Brown; zadetek za 4:1 je dosegel s kazenskim strelom, potem ko so ga tekmeci s prekrškom ustavili ob prodoru, ko je imela njegova ekipa na ledu igralca manj.