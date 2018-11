VIDEO: Oshie odločil derbi v korist aktualnih prvakov iz Washingtona

"Moj obraz je sicer malo iznakažen,a počutim se kar dobro. Ujel me je na ledu (Malkin) in udaril v glavo. Je, kar je. Uspešno sem prestal tudi test za morebiten pretres možganov, se vrnil na led in uspe lo nam je zmagati," je po tekmi dejal Oshie, ki je v uvodnih minutah tekme najprej sicer dobil v obraz palico Ollija Maatte .

Potem ko je moral T.J. Oshie med tekmo po grobem prekršku Jevgenija Malkina , ta je bil zaradi grobosti in nedovoljenega udarca v glavo izključen, zapustiti led, je dobil dva šiva zaradi ureznine pri levem očesu in šel skozi celoten protokol zaradi morebitnega pretresa možganov. A Oshie se je po šivanju vrnil v igro in dosegel odločilni zadetek za zmago 1:14 minute pred koncem tekme.

Tekmo v Kaliforniji med Anaheim Ducksi in Calgary Flamesi so dobili gostitelji s 3:2, potem ko je tekmo z zadetkom odločil Ryan Getzlaf, ki je dosegel gol le 27 sekund za tem, ko je Calgary preko Marka Jankowskija izenačil. Po enkrat sta zadela Jakob Silfverberg in Adam Henrique, vratar Ryan Miller pa je zbral 37 obramb. Za goste, ki so zaostajali z 0:2, a nato v zadnji tretjini izenačili, je zadel še Matthew Tkachuk, vratarMike Smith pa je zaustavil 21 strelov.

Brez domače zmage pa so ostali hokejisti Colorado Avalanche, ki so doma kar z 1:4 pokleknili proti Nashville Predatorsi. Los Angeles Kingsi našega asa Anžeta Kopitarja, ki imajo za seboj dve zaporedni zmagi, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na soboto po srednjeevropskem času, ko bodo v Staples Centru gostili Minnesoto.



Liga NHL, izidi:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:1



Colorado Avalanche - Nashville Predators 1:4



Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:2