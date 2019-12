Visok domač poraz vodilnega Washingtona

"Prav zato je naša liga tako zanimiva: vsaka ekipa lahko premaga vsako, če ta ravno nima najboljšega dne," je dejal zvezdnik gostiteljev Nicklas Backstrom: "V tej ligi enostavno ni lahkih tekem, to drži kot pribito. A zdaj se moramo hitro pobrati in pokazati, iz kakšnega testa smo. Že v sredo nas čaka Boston." Vratar Braden Holtby je sicer v uvodni tretjini zbral 19 obramb, a je nato prejel štiri gole iz 37 poskusov. Aleks Ovečkin je dosegel svoj 21. zadetek sezone v začetku zadnje tretjine, med strelce se je tik pred koncem vpisal še Backstrom, ki se je vrnil po osmih tekmah premora zaradi poškodbe. "Sicer smo igrali bolje in bolje, ko se je tekma nadaljevala, a to enostavno ni bilo dovolj," je dodal domači napadalec Carl Hagelin. Za goste je Cam Atkinson dosegel dva gola, vključno z enim v nebranjena vrata. Atkinson je dosegel tri zadetke na zadnjih treh tekmah, potem ko je imel le štiri v prejšnjih 27. "Morda ga bo to malo spodbudilo, ga sprostilo, da bo več igral. Najpomembnejša stvar glede njega je, da igra s pravo energijo, ki je doslej še nismo videli," je dejal trener modrih jopičev John Tortorella. Hokejisti Tampe so na domačem ledu z 1:5 klonili proti New York Islanders, Ottawa Senators so doma s 5:2 premagali Boston Bruins, Colorado Avalanche pa je po podaljšku s 4:5 na domačem ledu izgubil proti Calgary Flames.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarjaso imeli prost večer; naslednja tekma kralje čaka v noči na sredo, ko bodo gostili rangerje iz New Yorka.



Izidi:

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1:5

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:5

Ottawa Senators - Boston Bruins 5:2

Colorado Avalanche - Calgary Flames 4:5 (podaljšek)