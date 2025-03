Visok poraz Kopitarja in druščine v Dallasu

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL visoko izgubili tekmo rednega dela proti Dallas Stars. Zvezde so bile na domačem ledu boljše s 6:2, slovenski as Anže Kopitar pa se v dresu kraljev ni vpisal med strelce ali podajalce.

Za kralje je bil to drugi zaporedni poraz, potem ko so pred dnevi izgubili po podaljšku proti Vancouvru (2:3). Dallas je bil precej boljši v prvi tretjini. Kings so sicer izenačili po golu Warrena Foegeleja v sedmi minuti, potem ko je bil pred tem za domače natančen Jason Robertson, a so nato ti do konca prve tretjine zadeli še dvakrat za 3:1. Natančna sta bila Matt Duchane s hokejistom več na ledu ter Logan Stankoven. V drugi tretjini je Dallas še povišal vodstvo po novem golu z igralcem več, ko je bil natančen Wyatt Johnston. Za kralje je v 34. minuti znižal Trevor Moore, a je že na začetku zadnje tretjine tri gole prednosti znova vzpostavil Stankoven. Sam Steel je nato za nameček s hokejistom manj na ledu postavil končni izid v 47. minuti.

S štirimi asistencami se je izkazal Roope Hintz, ob Stankovnu, ki je dosegel dva gola, pa sta po gol in podajo dosegla Robertson in Steel. Jake Oettinger je ustavil 29 od 31 strelov kraljev, Darcy Kuemper pa je zbral 26 obramb od 32 strelov domačih. Anže Kopitar je v 17:20 minute na ledu proti vratom sprožil en strel, na ledu pa je bil ob treh zadetkih Dallasa za -3. Kralje so na tekmi proti Dallasu 'teple' predvsem kazenske minute, kar je po tekmi izpostavil tudi trener Jim Hiller. "Res so dobra ekipa in proti njim moraš igrati čisto, a trdo. Z vsemi priložnostmi, ki smo jim jih ponudili z igralcem več, smo se ustrelili v koleno," je, kot ga povzema spletna stran LA Kings Insider, dejal trener kraljev.

"Pred golom so bili odločnejši, bolj čvrsti, to počnejo bolje kot katerakoli ekipa v ligi, mi pa fizično nismo bili kos temu izzivu. Moram pohvaliti tekmeca, mi pa smo dobro igrali do prve kazni, kasneje pa je zbranost padla," je še dodal Hiller. Los Angeles je ostal pri 70 točkah in na zahodu padel na sedmo mesto razpredelnice, a ima še naprej nekaj tekem v dobrem proti tekmecem. Tesno je vse do četrtega mesta, na katerem je Edmonton z 72 točkami. Dallas je prvi zasledovalec Winnipega, ki ima s 87 točkami devet točk naskoka pred zvezdami. Na današnjih ostalih dveh tekmah so Toronto Maple Leafs v gosteh s 3:2 premagali New York Rangers, Colorado Avalanche pa so bili s 5:2 boljši od Minnesota Wild.

Liga NHL, izidi:

New York Rangers - Toronto Maple Leafs 2:3

Dallas Stars - Los Angeles Kings 6:2

(Anže Kopitar se v 17:20 minute ni vpisal med strelce za LA Kings).

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 5:2