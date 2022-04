Visok poraz Kopitarjevih kraljev

Kralji so doživeli četrti poraz na zadnjih petih tekmah in so v vse bolj nevarnem položaju, da ostanejo brez končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal. Na zahodu so na osmem mestu in imajo pred Vegas Golden Knights ob dveh odigranih tekmah več le tri točke prednosti. Colorado pa je dosegel že 53. zmago in ostaja vodilna ekipa lige, dve točki pred Florido, ki vodi v vzhodni konferenci.

Ekipa iz Kolorada je vnovič potrdila, da letos meri na naslov. Že po prvih 11 minutah so gostitelji vodili s 4:0. V drugem delu sta nato znižala Adrian Kempe in Alex Iafallo, a so domači napadalci še enkrat zaigrali v višjem ritmu in zabili še pet golov.

Blestel je predvsem Nathan MacKinnon, ki je bil nerešljiva uganka za branilce iz Kalifornije. Dosegel je tri gole in dve podaji ter s petimi strelskimi točkami dosegel rekord kariere. Cale Makar je k sedmi zaporedni zmagi domačih prispeval gol in tri podaje, Nicolas Aube-Kubel in Valerij Ničuškin pa sta zabila po dvakrat.

Pri Los Angelesu so se tokrat trudili tudi z menjavo vratarja, saj je Jonathan Quick v 10:15 minute prejel tri gole, zato ga je zamenjal Cal Petersen, ki pa jih je nato prejel še šest.

Po dveh prostih večerih kralje v domači Kaliforniji čaka pomemben obračun s Columbusom. Ta je ponoči s 5:1 odpravil Montreal. Izstopal je Jack Roslovich z dvema goloma, očitno pa je v odlični formi, saj je na zadnjih dveh tekmah zabil petkrat. Obe ekipi pa sta brez možnosti za končnico.

New York Rangers so s 4:0 ugnali prav tako že odpisano Philadelphio in se borijo za čim boljši položaj v končnici. Na vzhodu so tretji, dve točki za Carolino in le dve točki pred Torontom. Dvakrat je zadel Kaapo Kakko, po enkrat pa Artemij Panarin in Andrew Copp.