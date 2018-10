Visok poraz kraljev na kanadski turneji

Kralji so bili zelo neučinkoviti v napadu, saj so sprožili več strelov kot domačini - razmerje je bilo 37:22 za goste - niso pa izkoristili niti enega od petih priložnosti z igralcem več na ledu. Hokejisti Ottawe so visoki vodili že po prvi tretjini, ko so za vodstvo s 3:0 so zadeli Chris Tierney, Chris Wideman in z igralcem več Mark Stone. To je bila ednina kanadska prednost igralca več, ki pa so jo znali dobro unovčiti.

V drugi tretjini so edinkrat na tekmi zadeli tudi gostje iz Kalifornije. Ottawa je sicer z golom Colina Whita najprej povišala izid na 4:0, častni zadetek za Los Angeles pa je v 16. minuti druge tretjine dosegel Trevor Lewis. Končni izid 5:1 za domače je sredi zadnje tretjine postavil Wideman. Anže Kopitar je na vrata Ottawe sprožil dva strela, igral je dobrih 21 minut (21:18).

Los Angeles bo zadnjo tekmo kanadske turneje odigral v noči na torek, ko bo gostoval pri Toronto Maple Leafs.

Izidi:

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 5:1

New York Rangers - Edmonton Oilers 1:2

Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 0:1

Boston Bruins - Detroit Red Wings 8:2

Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 4:5

Florida Panthers - Vancouver Canucks 2:3

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguis 4:3 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 8:2

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 2:4

Dallas Stars - Anaheim Ducks 5:3

Nashville Predators - New York Islanders 5:2

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 4:3 (podaljšek)

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 0:3

Colorado Avalanche - Calgary Flames 2:3 (podaljšek)