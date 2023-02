Visok poraz Olimpije v Tivoliju

S takšno pomlajeno zasedbo je zeleno-bela ekipa igrala že na zadnjem gostovanju pri vodilnem Bolzanu in izgubila z 1:5. Danes pa je prvič priložnost v vratih dobil mladi Luka Kolin . Mlada domača ekipa je sicer pokazala borbeno predstavo, toda vsako napako so izkušeni Madžari kaznovali. To se je lepo videlo že v osmi minuti, ko so gostje najprej po protinapadu dosegli vodilni gol, takoj po nadaljevanju pa po le 14 sekundah plošček še enkrat pospravili v mrežo Kolina. Domači sicer v uvodnem delu še niso bili v zelo podrejenem položaju, vendar si tudi niso pripravili izrazitih priložnosti.

Potem ko so Ljubljančani izgubili vse realne možnosti za preboj na deseto mesto, obstajale so sicer res še minimalne teoretične, so pravzaprav že precej pred koncem sezone povsem pomladili ekipo. Večina tujcev je odšla na posojo k drugim klubom, tudi nekateri domači nosilci igre, trener Antti Karhula pa je v moštvo zato vključil precej mladih in neizkušenih domačih igralcev.

A možnosti, da bi zmaji dosegli tretjo zmago v koledarskem letu, so se močno zmanjšale že na začetku druge tretjine. Fehervar je na hitro dosegel še tretji gol, v 24. minuti pa izkoristil še kazenski strel za 4:0. Domači bi lahko na podoben način znižali v 37. minuti, toda Jaka Šturm je svojo priložnost v kazenskem strelu zapravil.

Slovenski reprezentant pri Fehervarju Anže Kuralt je že v 23. sekundi zadnjega dela povišal na 5:0, so pa nato domači le dosegli gol, strelec je bil Šturm. Vseeno so Madžari premoč potrdili še s tremi goli do konca tretjine. Nekaj sekund pred koncem so domači izkoristil igralca več na ledu in zadeli za končnih 2:8, s tem pa so se Ljubljančani tudi izognili "izenačenju" najvišjih porazov v sezoni (0:7 s Pustertalom doma in Salzburgom v gosteh).

Do konca rednega dela in s tem do konca sezone v ligi ICEHL zeleno-belim ostajajo še štiri tekme, naslednja bo v nedeljo v gosteh pri zadnjeuvrščenem Vorarlbergu.

Liga ICEHL, 49. krog, izid:

SŽ Olimpija – Fehervar 2:8 (0:2, 0:2, 2:4)