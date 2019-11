Visoka zmaga Jeseničanov

Jeseničani so drugič v sezoni, po uspešnem septembrskem začetku, povezali dve tekmi, na katerih so zmagali. Za moštvo iz Podmežakle je sicer značilno nihanje, a tokrat so na dveh domačih tekmah dvakrat slavili. V četrtek je klonila ekipa iz Vipitena, danes druga celovška.