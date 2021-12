Visoka zmaga Kraljev za prekinitev mini niza dveh zaporednih porazov

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so po dveh zaporednih porazih v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL spet okusili slast zmage. Na gostovanju pri tretji najboljši ekipi zahodne konference, Edmonton Oilers, so zmagali kar s 5:1. Adrian Kempe je blestel z dvema zadetkoma, Kopitar pa je k zmagi prispeval podajo.

Kralji so bili v dvorani Rogers Place posebej razpoloženi v zadnji tretjini, ko so v razmaku 2:19 minute z igralcem več na ledu – Connor McDavid je prejel kazen zaradi udarca Adriana Kempeja od zadaj – dosegli tri gole. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je bil podajalec pri četrtem zadetku kraljev za vodstvo s 4:1. Izkazal se je tudi Drew Doughty z golom; podajal mu je Kopitar, in dvema podajama, vratar Jonathan Quick pa je zaustavil 21 strelov. Za gostitelje, ki so prvič to sezono izgubili dve tekmi zapored, je edini gol dosegel Darnell Nurse, vratar Mikko Koskinen pa je zbral 35 obramb. Naslednja tekma Kralje čaka v ponedeljek po lokalnem času, ko bodo gostovali pri ekipi Vancouver Canucks. Liga NHL, izidi:

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA)

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:7

Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 6:4

New York Islanders - Chicago Blackhawks 2:3 (po kazenskih strelih)

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 6:3

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 3:2