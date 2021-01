Visoka zmaga Ljubljančanov v Val Gardeni, Jeseničani izgubili v Asiagu

V nadaljevanju se je med strelce vpisal še Žiga Mehle , v 34. minuti pa je Luka Zorko za še trdnejše vodstvo zadel za 4:0. Gostje so imeli številne priložnosti in tudi več strelov, a tudi ljubljanska vratar Paavo Hölsä se je izkazal, do konca tekma pa ni klonil niti enkrat.

Ena vodilnih ekip regionalnega tekmovanja je upravičila status favorita. Ljubljančani so hitro prišli do vodilnega zadetka, Žiga Pance je zadel že v tretji minuti, podobno učinkovito pa je bilo tudi nadaljevanje. Še v prvi tretjini je za povišanje poskrbel Nik Simšič .

Ljubljanski hokejisti so se na prejšnji tekmi alpske lige oddolžili Asiagu za poraz na njegovem terenu, tekma z Lustenauom je nato odpadla zaradi okužb v ekipi tekmecev, tokrat pa so varovanci trenerja Gregorja Polončiča gostovali pri ekipi, ki se nahaja v spodnjem delu lestvice.

Sij Acroni Jesenice ostale praznih rok

Jeseničani so dolgo čakali na novo akcijo v regionalnem tekmovanju. Zadnjo tekmo do danes so namreč odigrali v začetku decembra, potem pa so nekaj tekem tudi prestavili zaradi okužb v taborih tekmecev, tako da so v zadnjem mesecu igrali le tekme državnega prvenstva.

Zdaj so spet zaigrali v regionalnem tekmovanju, tekmec pa je bil klub, s katerim so se prejšnji teden dvakrat merili njihovi slovenski tekmeci. Ljubljanska SŽ Olimpija je imela v boju z Asiagom polovičen izkupiček, poraz v gosteh in zmago doma, Jeseničani pa so tokrat v gosteh doživeli podobno usodo in se domov vračajo s porazom.

Za domače je za vodstvo v prvi tretjini poskrbel Alexander Gellert, ki je ugnal Žana Usa, domači pa so si nato položaj izboljšali pred koncem drugega dela, ko so ob številni prednosti zadeli še enkrat.

Jeseničani so skušali v zadnji tretjini poskrbeti za preobrat, a je bila domača obramba trdna, napad pa spet razpoložen ob igri z igralcem več. V 48. minuti je Gellert dosegel še drugi gol na tekmi, po 0:3 pa se železarji niso več vrnili, tudi zato, ker sami niso izkoristili priložnosti ob "power-playu" ob koncu tekme.

Alpska liga, izida:

Val Gardena - SŽ Olimpija 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)



Asiago - Sij Acroni Jesenice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)