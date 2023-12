Visoka zmaga mladih slovenskih hokejistov za uvod domačega SP

SP tretje kakovostne ravni za to starostno kategorijo bo na Bledu potekalo do nedelje. Poleg Slovenije in Hrvaške nastopajo še Estonija, Italija, Poljska in Ukrajina.

Za uvod so Slovenci danes igrali z južnimi sosedi in brez težav visoko slavili. Na koncu so dosegli sedem zadetkov, dobili pa nobenega, ob razmerju strelov 50-19. Po dvakrat sta v polno zadela Tian Hebar in Nace Langus, po enkrat pa Mark Sever, Anže Žeželj in Maj Crnkić.

Naslednja tekma izbrance Šivica čaka v torek ob 19.30 s Poljsko. Do konca SP pa bodo nato igrali še z Estonijo v četrtek, z Italijo v petek ter v nedeljo še z Ukrajino.

Hrvaška - Slovenija 0:7 (0:1,0:4,0:2)

0:1 - 05:12 Crnkić (Podrekar, Sitar) PP1

0:2 - 20:20 Langus (Sitar)

0:3 - 29:06 Žeželj (Beričič)

0:4 - 30:08 Langus (Sever, Crnkić) PP1

0:5 - 31:53 Hebar (Langus) SH1

0:6 - 47:45 Sever (Podrekar)

0:7 - 51:56 Hebar (Perčič, Crnkić)

Streli: CRO 19 (8,9,2); SLO 50 (13,18,19)

Kazni: CRO 8 (4,2,2); SLO 4 (0,4,0)